Posted on by

شراء ذمم الناخبين من قبل ساسة فاسدين

لا يمر يوم تقريبا دون أن نشاهد فيديو عن ساسة مرشحين للانتاخابات يتجولون في مناطق شعبية للترويج الرخيص لأنفسهم من خلال توزيع ” هدايا ” للمواطنين : فهذا يوزع أكياس خيار و ثان بطانيات و ثالث صكوك عقارات مزيفة و مرشحة رابع تعلن عن تنظيم زيارة مجانية للمواطنين إلى مرقد الشريفة بنت الحسين !!..

و هكذا دواليك مثلما تدور الدواليب في عراق المزرايب ..

بطبيعة الحال أن طابع الهدايا الموزعة ونوعيتها أيضا تدلان على أنه كم تافه و سطحي مستوى تفكير هؤلاء المرشحين والمرشحات ، بحيث يسعون إلى شراء ذمم الناخبين بهذه الوسائل الرخيصة والمضحكة والمبتذلة جدا ، لكي يضمنوا أصوات هؤلاء الناخبين اثناء الانتخابات ليدخلوا قبة البرلمان ؟! ..

بل و كم سافرة و صارخة في نفوسهم الموبؤة منذ الآن لوثة الفساد وروحية التلاعب و المضاربات و هواجس الاحتيال و نوايا النصب والغش ؟! ..

و كأن هؤلاء المرشحين والمرشحات يكشفون عن خبايا نفوسهم من الآن ، سواء كساسة متنفذين أو كنواب جدد مستقبلا ، وخاصة و تحديدا كشفهم الواضح و الجلي عن ميولهم المتطبعة نحو الفساد والاحتيال و الروح الرخيصة ..

وهو الأمر الذي يجب أن يدفع بالناخب الواعي و المتنور والمنصف في الوقت نفسه ، إلى تفكير جدي و تأمل عميق بحقيقة كون هؤلاء غير جديرين بصوته و لا بتبؤ مقاعد مخلمي تحت قبة مجلس النواب إذ :

ــ إنهم أزاحوا الستارعن خبايال أنفسهم و كشفوا عن نزعتهم الاحتيالية بل و عن ميولهم نحو الفساد من الآن فكيف بهم إذا أصبحوا نوابا في مجلس النواب و مشرفين على مليارات من عقود و غيرذلك ؟! ..

مهدي قاسم

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close