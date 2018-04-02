شراء ذمم الناخبين من قبل ساسة فاسدين

لا يمر يوم تقريبا دون أن نشاهد فيديو عن ساسة مرشحين للانتاخابات يتجولون في مناطق شعبية للترويج الرخيص لأنفسهم من خلال توزيع ” هدايا ” للمواطنين : فهذا يوزع أكياس خيار و ثان بطانيات و ثالث صكوك عقارات مزيفة و مرشحة رابع تعلن عن تنظيم زيارة مجانية للمواطنين إلى مرقد الشريفة بنت الحسين !!..

و هكذا دواليك مثلما تدور الدواليب في عراق المزرايب ..

بطبيعة الحال أن طابع الهدايا الموزعة ونوعيتها أيضا تدلان على أنه كم تافه و سطحي مستوى تفكير هؤلاء المرشحين والمرشحات ، بحيث يسعون إلى شراء ذمم الناخبين بهذه الوسائل الرخيصة والمضحكة والمبتذلة جدا ، لكي يضمنوا أصوات هؤلاء الناخبين اثناء الانتخابات ليدخلوا قبة البرلمان ؟! ..

بل و كم سافرة و صارخة في نفوسهم الموبؤة منذ الآن لوثة الفساد وروحية التلاعب و المضاربات و هواجس الاحتيال و نوايا النصب والغش ؟! ..

و كأن هؤلاء المرشحين والمرشحات يكشفون عن خبايا نفوسهم من الآن ، سواء كساسة متنفذين أو كنواب جدد مستقبلا ، وخاصة و تحديدا كشفهم الواضح و الجلي عن ميولهم المتطبعة نحو الفساد والاحتيال و الروح الرخيصة ..

وهو الأمر الذي يجب أن يدفع بالناخب الواعي و المتنور والمنصف في الوقت نفسه ، إلى تفكير جدي و تأمل عميق بحقيقة كون هؤلاء غير جديرين بصوته و لا بتبؤ مقاعد مخلمي تحت قبة مجلس النواب إذ :

ــ إنهم أزاحوا الستارعن خبايال أنفسهم و كشفوا عن نزعتهم الاحتيالية بل و عن ميولهم نحو الفساد من الآن فكيف بهم إذا أصبحوا نوابا في مجلس النواب و مشرفين على مليارات من عقود و غيرذلك ؟! ..

مهدي قاسم