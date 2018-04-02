ضرورة الالتزام بوثيقة “النزاهة الانتخابية”

جاسم الحلفي

دعا عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، جاسم الحلفي، امس الاحد، الكتل السياسية والمرشحين المشاركين في الانتخابات المقبلة، الى الالتزام بوثيقة “النزاهة الانتخابية” التي تم التوقيع عليها الاسبوع الماضي.

وقال الحلفي، لـ “طريق الشعب”، ان “وثيقة الشرف الانتخابي التي تم توقيعها قبل ايام تحمل عنوان (وثيقة النزاهة الانتخابية)، وهي وثيقة لا تمتلك صفة الالزام القانوني وانما الالتزام الاخلاقي”، مبينا ان “توقيعها جاء بعد عدة اجتماعات ثنائية عملت على تنظيمها الامم المتحدة، مع الكتل والشخصيات المشاركة في العملية الانتخابية، وبعدها عملت على تنظيم اجتماعات اخرى جرى فيها النقاش على المسودة والتوصل الى الاتفاق حولها”.

وبين الحلفي ان “هذه الوثيقة لها سند قانوني دستوري، وذلك من خلال اعتمادها على قانون الانتخابات وعلى قواعد السلوك، اضافة الى الدستور”، مشيرا الى ان “توقيع الوثيقة يعطي انطباعا، ان الانتخابات السابقة كان يشوبها التزوير واستغلال المال العام واستغلال مؤسسات الدولة”.

ووجد “من الضرورة الالتزام الاخلاقي من قبل الكتل المشاركة في العملية الانتخابية، بوثيقة الشرف بعد التوقيع عليها”.

وعن ابرز ما تضمنته وثيقة النزاهة الانتخابية، ذكر الحلفي “خلق جو مناسب للانتخابات، الوقوف بشدة ضد جميع انواع العنف الانتخابي، عدم استغلال المال السياسي ومراكز الدولة للتنافس الانتخابي، عدم استغلال امكانات الدولة، اضافة إلى ضرورة ان يعطي الاعلام الرسمي للدولة مساحة عادلة للكتل والمرشحين”.

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جريدة “طريق الشعب” ص 1

الاثنين 2/ 4/ 2018