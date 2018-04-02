فى معرض بغداد الدولى للكتاب 2018 ,,قلوب مراهقه

هانم داود

تشارك هانم داود فى معرض بغداد الدولى للكتاب 2018 بجناح أطلس،ومعرض البحرين الدولى للكتاب بجناح أطلس و

و…فى معرض الأسكندرية الدولي للكتاب 2018بروايه وخنت قلبى، ،روايه تشبع رغباتك وشهواتك، تشعرك بالاثاره والتشويق ،

..فى قلب كل منا مملكه حب وهيام،البعض يمضى الى كهوف

غامضه،تأخذه الى قلوب تنتفض بالغرام،وعيون تنطق بالشوق

والوجد،أوقلوب لاتعرف الحب، ،وقلوب أخرى تغريهم

نار الأشواق ،وتجبرهم على التوغل فى جزيره مضيئه بالأحلام،وقلوب لا تتراجع عن الهوى رغم تفاقم الأحداث،و..زورق يتبخطر

فى نهر الغرام،لا استسلام ولا تلاعب بالعواطف تحت أى مسمى،شفاه عاشقه وقبلات خياليه صارخه

روايه لاتنصرف عن قراءتها لأنها تمس كل ما يجول فى

خاطرك وكل ما يربك أيامك،وكل ما تتمناه فى يقظتك،

وكل ما تتمنى أن تراه فى أحلامك،تعيش الحياه بين سطور الروايه زخات المطر مع عشق لذيذ ونسائم تهل بمشاعر متوحشه متوهجه بالحب،مع قراءه

هذه الروايه ترقى مشاعرك ،الى عالم ملىء بالاثاره

قلوب مراهقه وتشارك الكاتبه .بروايه وخنت قلبى /، وروايه صوت العصيان،/وروايه قلوب مراهقه،/وديوان أمل وعتاب/وروايه نهايه أسطوره

هانم داود