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في امريكا

احمد كاظم
في امريكا:
اولا: من يلتفت ليرى من يسير خلفه يشخصه المشتغلون في علم النفس بالبرانويا.
ثانيا: من يجلس مرتاحا لوحده يشخصه المشتغلون في عل النفس بالتوحد.
ثالثا: من يردد عبارات غير مربوطة يشخصه المشتغلون في علم النفس بالشيزوفرنية.
رابعا: من يهدد الاخرين بكل الوسائل يشخصه المشتغلون في علم النفس سايكوباث. خامسا: من يصرح انه فوق الجميع لا مثيل له يشخصه المستغلون في علم النفس هوس الغرور.
خامسا: من يتكلم و تعابير وجهه و حركات جسمه لا تتماشى مع اقواله يشخصه المستغلون في علم النفس مختل علقيا.
سادسا: من لا يثق بكل من حوله يشخصه المشتغلون في علم النفس مرض الشكوك.
سابعا: من يتصرف بطريقة لا تليق بعمره و منصبه يشخصه المشتغلون بعلم النفس غير ناضج عقليا (مورون).
سؤال: بماذا سيشخص المشتغلون بعلم النفس ترامب و شلته و هم يعانون من النقاط السبعة؟

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