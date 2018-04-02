احمد كاظم

في امريكا:

اولا: من يلتفت ليرى من يسير خلفه يشخصه المشتغلون في علم النفس بالبرانويا.

ثانيا: من يجلس مرتاحا لوحده يشخصه المشتغلون في عل النفس بالتوحد.

ثالثا: من يردد عبارات غير مربوطة يشخصه المشتغلون في علم النفس بالشيزوفرنية.

رابعا: من يهدد الاخرين بكل الوسائل يشخصه المشتغلون في علم النفس سايكوباث. خامسا: من يصرح انه فوق الجميع لا مثيل له يشخصه المستغلون في علم النفس هوس الغرور.

خامسا: من يتكلم و تعابير وجهه و حركات جسمه لا تتماشى مع اقواله يشخصه المستغلون في علم النفس مختل علقيا.

سادسا: من لا يثق بكل من حوله يشخصه المشتغلون في علم النفس مرض الشكوك.

سابعا: من يتصرف بطريقة لا تليق بعمره و منصبه يشخصه المشتغلون بعلم النفس غير ناضج عقليا (مورون).

سؤال: بماذا سيشخص المشتغلون بعلم النفس ترامب و شلته و هم يعانون من النقاط السبعة؟