قائد عراقي يكشف اخر تطورات عودة البيشمركة لمناطق النزاع

كشف قائد خطة فرض القانون في محافظة كركوك اللواء الركن معن السعدي عدم موافقة بغداد – حتى الان – على اعادة انتشار قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، التي انسحبت منها عقب الاحداث التي تلت استفتاء الاستقلال.

وقال السعدي “ربما هناك نقاشات حول الامر وقد تكون معززة بتصريحات صادرة عن اقليم كوردستان الا ان القائد العام للقوات المسلحة لم يعطِ الضوء الاخضر او اشعار بهذا الشأن ولم يوافق عليه”.

ونفى في الوقت نفسه، بوجود “اتفاقات يرعاها التحالف الدولي بهذا الصدد”.

واكد أمين عام وزارة البيشمركة، الفريق جبار ياور، أن جولتين من المفاوضات دارتا منذ يوم الأربعاء الماضي، بين الوزارة المحلية في حكومة إقليم كوردستان العراق، وقادة من الجيشين الأميركي والبريطاني، لإحياء “مشروع العمليات المشتركة”.

وكانت العمليات المشتركة قائمة بين البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي منذ عام 2011 حتى عام 2014، قبل ظهور تنظيم داعش.

وكانت مهام العمليات المشتركة تتمثل في “حفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى”.

وتشكل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان العراق أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كلم مربع.

وبين هذه المناطق شريط يبلغ طوله ألف كلم يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الإيرانية. ويقع هذا الشريط جنوب محافظات الإقليم الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتشمل المناطق المتنازع عليها حيث يعيش قرابة 1.2 مليون كوردي أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى ومحافظة كركوك التي تعد أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.