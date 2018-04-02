قوة أمنية تقبض في البصرة على متهم بتجارة المخدرات وتضبط بحوزته أسلحة

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، الأحد، القاء قوة أمنية من مديرية شرطة الكمارك وجهاز المخابرات ألقت القبض على متهم بتجارة المخدرات، وضبطت بحوزته عدد من البنادق والمسدسات.

وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي في حديثإن “قوة أمنية من مديرية شرطة الكمارك في المنطقة الرابعة القت القبض قبل ساعات بمشاركة ضباط من جهاز المخابرات الوطني على متهم مطلوب قضائياً”، مبيناً أن “القوة ضبطت بحوزة المتهم كمية قليلة من المخدرات وثلاث بنادق من نوع (كلاشنكوف) وثلاث مسدسات وبندقية من نوع (RBK) وقنبلة يدوية وآلات جارحة”.

ولفت الساعدي الى أن “القوة الأمنية احتجزت المتهم للتحقيق معه تمهيداً لتقديمه الى القضاء”.

يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار، لكنها شهدت خلال الأشهر الماضية الكثير من النزاعات العشائرية المسلحة والهجمات بعبوات صوتية غير مدمرة، وقد استقبلت البصرة قبل أسابيع تعزيزات أمنية محدودة من خارج المحافظة ساهمت في تعزيز الوضع الأمني والقاء القبض على مطلوبين.