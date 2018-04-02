كردستان تقترب من توزيع رواتب موظّفيها وفقاً للتعديل الجديد

تشير المعطيات الى أن حكومة إقليم كردستان ستباشر بتوزيع رواتب الموظفين بموجب التعديل الجديد على نظام الادخار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويؤكد وزير مالية الإقليم ريباز حملان، المباشرة بمراجعة السجلات تمهيدا لتوزيع الرواتب على الموظفين.

وقال حملان: “نستطيع البدء بإعداد جداول الرواتب على وفق النظام الجديد اعتباراً من هذا الأسبوع، لكن توزيع الرواتب يعتمد على توقيت إعداد هذه القوائم من قبل الوزارات”.

وأضاف حملان في مؤتمر صحفي تابعته (المدى) أمس، قائلا “اجتمعتُ اليوم بمدير الخزينة، وقررنا أن تقوم إدارات الخزينة جميعاً خلال ثلاثة أيام بمراجعة جميع قوائم توزيع الرواتب وتنظيمها وفقاً للنظام الجديد، كما تحدثت اليوم إلى وزيري التربية والصحة، وأخبرتهما بإمكانية توزيع الرواتب خلال هذا الأسبوع وفقاً للنظام الجديد، وعلى وزارتيهما تزويدنا بقوائم الرواتب ، وطلبت منهما ومن الوزارات الأخرى تنظيم قوائم الرواتب من خلال التنسيق مع إدارات الخزينة التابعة لوزارة المالية، وسنوزع الرواتب بحسب العائدات المتوافرة لدينا”.

وأكد وزير المالية في إقليم كردستان أن وزارته “هيأت قسماً من الاموال لصرف الرواتب، لكن (الاموال) أقل من المبلغ المتفق عليه، وهو 378 مليار دينار، إلا أنّ قسماً كبيراً من المبلغ متاح حالياً. أما القسم الآخر فنعتمد في توفيره على صرف بغداد دفعة ثانية، 317 مليار دينار، والمبلغ الذي يصرفه الأميركان، وهو 25 مليار دينار شهرياً لوزارة البيشمركة”.

وتشهد محافظات إقليم كردستان تظاهرات منذ أيام يطالب فيها الموظفون بصرف رواتبهم المتأخرة.

ووجّه وزير المالية والاقتصاد خلال مؤتمره الصحفي، رسالة إلى المتظاهرين، يطالبهم بالكف عن مقاطعة الدوام الرسمي واستئناف العمل في دوائرهم، قائلا: “لم يبق إلا القليل من السنة الدراسية الحالية، ولكي لا تضيع هذه السنة على طلبتنا، ولكي لا يحرم المواطنون من الخدمات الصحية والطبية، نطلب من إخوتنا في وزارتي التربية والصحة أن يواصلوا عملهم، مشكورين على تحمل ما تحملوه في السنوات الأخيرة”.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد صادقت، الأربعاء الماضي، على تعديل نظام ادخار الرواتب، وهذا التعديل ينص على خفض الحد الأعلى من الادخار إلى 30%، على أن لا يشمل الادخار الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 400 ألف دينار، بينما لا يمس التعديل ذوي الدرجات الخاصة الذين تستقطع نسبة 75% من رواتبهم.

ولم يشمل التعديل في نظام الادخار رواتب منتسبي وزارتي البيشمركة والداخلية، إلا أن حكومة كردستان قررت إضافة 22 مليار دينار شهرياً إلى موازنة الوزارتين، وعن هذا قال وزير المالية والاقتصاد بإقليم كردستان: “اليوم أيضاً، بحثت مع وزير الداخلية ووزير البيشمركة بالوكالة كريم سنجاري، وطلبت منه الاستعداد لصرف الـ10 مليارات المخصصة لوزارة الداخلية، والـ12 ملياراً المخصصة لوزارة البيشمركة لتقليل نسب الادخار”.

وتابع حملان قائلا “هم أدرى بمشاكلهم، ولهذا رأينا أنّ من الأفضل أن يقوموا باتخاذ قراراتهم من خلال التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد، وطلبت منهم إضافة هذا المبلغ الإضافي إلى منتسبي الوزارتين الذين استقطعت نسب كبيرة من رواتبهم”.