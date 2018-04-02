لا تفرطوا في شرب الشاي الأخضر… وإلاّ!

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أكد علماء التغذية في مختلف دول العالم عدم وجود مواد غذائية مفيدة وأخرى مضرة بصورة مطلقة.
وحصل أطباء القلب في جامعة تورنتو في كندا على معلومات تفيد بأن الشاي الأخضر القوي (الثقيل) يمكن أن يكون سببا في تسارع نبضات القلب (اضطراب النبض)، أي أن تأثيره يفوق تأثير الشاي الأسود في هذا المجال.
ويعود السبب إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مواد بيولوجية نشطة أكثر من الشاي الأسود، قادرة على التأثير في فيزيولوجيا الأوعية الدموية. بالتالي، يؤدي تناول الشاي الأخضر بصورة غير صحيحة إلى ظهور أعراض عدم انتظام نبضات القلب وإلى ارتفاع ضغط الدم أيضا.
ويؤكد الخبراء أن الخواص الصحية المفيدة للشاي الأخضر تظهر عندما يتم تناوله منفصلا وليس بعد تناول الطعام مباشرة. وأضافوا أنه يجب عدم تناول أكثر من كوبين منه في اليوم، لأنه قد يسبب تكوّن الحصى في الكلى.
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