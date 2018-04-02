تُعَيِّشُنِي فِي الْوَهْمِ مِثْلَ السَّمَوْءَلِ

تُعَيِّشُنِي فِي الْوَهْمِ مِثْلَ السَّمَوْءَلِ

تُعَيِّشُنِي فِي الْوَهْمِ مِثْلَ السَّمَوْءَلِ

تُعَيِّشُنِي فِي الْوَهْمِ مِثْلَ السَّمَوْءَلِ

لِغُرْبَةِِِِِِِِِ أَيَّامِي مَذَاقَاتُ حَنْظَلِ

لِغُرْبَةِِِِِِِِِ أَيَّامِي مَذَاقَاتُ حَنْظَلِ

لِغُرْبَةِِِِِِِِِ أَيَّامِي مَذَاقَاتُ حَنْظَلِ

لِغُرْبَةِِِِِِِِِ أَيَّامِي مَذَاقَاتُ حَنْظَلِ =

لِغُرْبَةِِِِِِِِِ أَيَّامِي أَنِينٌ وَلَوْعَةٌ

لِغُرْبَةِِِِِِِِِ أَيَّامِي أَنِينٌ وَلَوْعَةٌ

لِغُرْبَةِِِِِِِِِ أَيَّامِي أَنِينٌ وَلَوْعَةٌ

لِغُرْبَةِِِِِِِِِ أَيَّامِي أَنِينٌ وَلَوْعَةٌ =

وَلَمْ أَدْنُ مِنْ نَبْعِ الْجَمَالِ الْمُفَصَّلِ

وَلَمْ أَدْنُ مِنْ نَبْعِ الْجَمَالِ الْمُفَصَّلِ

وَلَمْ أَدْنُ مِنْ نَبْعِ الْجَمَالِ الْمُفَصَّلِ

وَلَمْ أَدْنُ مِنْ نَبْعِ الْجَمَالِ الْمُفَصَّلِ

بِنِيسَانَ قَدْ صَارَتْ حَيَاتِي مَفَازَةً

بِنِيسَانَ قَدْ صَارَتْ حَيَاتِي مَفَازَةً

بِنِيسَانَ قَدْ صَارَتْ حَيَاتِي مَفَازَةً

بِنِيسَانَ قَدْ صَارَتْ حَيَاتِي مَفَازَةً =

شَوَارِعُ تَكْتَظُّ الْأَمَانِي بِعَزْفِهَا =