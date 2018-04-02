متنبىء جوي: توقعات بموجة أمطار جديدة خلال الأيام المقبلة

ذكر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، الاثنين، ان الرياح تبدأ بتقلباتها مع ساعات المساء لتعلن عن بدء حالة جوية جديدة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح عطيه، في منشور له، على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” اليوم (2 نيسان 2018)، ان توقعات خرائط الطقس في عموم مدن البلاد تشير الى تدفق رطوبي قادم من شمال افريقيا وامتداد حراري من جهة البحر الاحمر قبل نهاية الاسبوع الحالي يرافقهم وجود هواء بارد منحدر من شرق المتوسط.

وأشار إلى ان هذه العوامل تسبب في تقدم حزام سحابي اعتبارا من يوم غد الثلاثاء يشمل عموم مدن البلاد بدأت بوادره اليوم، حيث تزداد كثافة السحب بالتدريج خلال ساعات مساء الغد.

وأضاف عطيه، ان الامطار المتوقعة اليوم الاثنين تشمل بادية السماوة ( جهة الحدود مع السعودية ) خلال المساء والليل، اما يوم غد الثلاثاء تشمل الأمطار اربيل وشمال مدن كركوك والسليمانية وجنوب وشرق دهوك، ويتسع تأثيرها وتشمل مناطق أوسع في مساحة الامطار اعتبارا من صباح الاربعاء المقبل لتشمل مناطق عديدة من الوسط والجنوب وتكون على شكل زخات يصحبها البرق والرعد احيانا .

وبين عطيه، أن طابع الامطار ربيعية والسحب ركامية والهطول على شكل زخات في اماكن متفرقة، كما ان التوقعات تشير الى ان مدن الجنوب (البصرة خصوصا) هي الاوفر حظا من الامطار في هذه الحالة والاقل هي الوسط والشمال التي تكون امطارها في مناطق محدودة ربما، وتستمر الامطار بشكل متقطع عدة ايام .

وبحسب خارطة هطول الامطار خلال الأيام المقبلة، فان مدن الجنوب واجزاء من شرق البلاد ستكون الاوفر امطارا، إضافة إلى مدن الموصل واربيل ودهوك والغربية والنجف والبادية هي الاقل امطار.

ر.إ