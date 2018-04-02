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معصوم يتسلم دعوة لحضور القمة العربية المقبلة في الظهران

تسلم رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، الاحد، دعوة رسمية لحضور القمة العربية المقبلة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ان “فؤاد معصوم تسلم اليوم الاحد رسالة خطية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، تضمنت دعوته للمشاركة في اعمال مؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين، والمقرر عقده في الخامس عشر من الشهر الجاري في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية”.

واضاف البيان انه “قام بتسليم الرسالة لمعصوم سفير المملكة العربية السعودية في بغداد عبد العزيز بن خالد الشمري”.

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