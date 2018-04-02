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معصوم يدعو الى الالتزام بأمر كاساس لأي اجراءات بين اربيل وبغداد

وجه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلمة بمناسبة هنأ فيها بالذكرى 84 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي.

وفي كلمة القاها القاها نيابة عنه مستشاره الأقدم الدكتور عبداللطيف رشيد اليوم جاء فيها “نقدم لكم أحر التهاني بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين لتأسيس حزبكم، مجددين اعتزازنا بالدور الوطني الريادي الذي مارسه الحزب الشيوعي في سائر ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، وباسهامه المعروف والفعال في مسيرة النضال الوطني الديمقراطي في بلادنا. وننظر بعين الاجلال للتضحيات الجسام التي قدمها الشيوعيون العراقيون، وللمثال الملهم الذي جسده شهداء حزبكم الأماجد في كفاح شعبنا من أجل الحرية والسلم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.

وفي جانب اخر من الكلمة قال عبد اللطيف انه “في الظروف الراهنة، حيث تتباين التصورات والمواقف، تفرض علينا مسؤوليتنا الدستورية والوطنية الدعوة الى ضرورة الالتزام بالدستور كأساس لأية خطوات أو اجراءات في ما يتعلق بالحوار بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية”.

وتابع بالقول “اننا نؤكد، بهذه المناسبة، استمرار مساعينا من أجل التوصل الى الحلول التي تعمق علاقات الأخوة التاريخية بين مكونات شعبنا، ومواصلة الحوار السلمي البناء لحماية التجربة الديمقراطية، وتعزيز مكاسبها لجميع المواطنين دون تمييز”.

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