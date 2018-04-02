معصوم يعزي نيجيرفان البارزاني بوفاة شقيقه

عزى رئيس الجمهورية العراقي، فؤاد معصوم، اليوم الإثنين، رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني، بوفاة شقيقه دلوفان إدريس البارزاني.

وفيما يلي نص برقية التعزية

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد نيجيرفان البارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة شقيقكم المغفور به بإذن الله دلوفان إدريس بارزاني رحمه الله.

بمزيد الحزن و الأسى تلقينا خبر وفاة شقيقكم دلوفان البارزاني الذي وافاه الأجل هذا اليوم إثر أزمة قلبية .

وإذ نتقدم لكم بالتعازي ونشاطركم ألمكم وحزنكم لهذا المصاب الجلل برحيله، نقدم من خلالكم أعمق مواساتنا إلى أفراد عائلة وجميع ذويه وأصدقائه سائلين العلي القدير أن يتغمده بفسيح جناته وينعم عليه بغفرانه ورضوانه ويلهمكم ويلهم الجميع الصبر والسلوان ويبعدكم عن كل مكروه.

إنا لله و إنا اليهِ راجِعون..

الدكتور فؤاد معصوم

رئيس الجمهورية