منتخب شباب الصالات يعسكر في بغداد استعداداً لأولمبياد الأرجنتين

انتظم منتخبنا الشبابي للصالات في معسكره الداخلي بفندق برج السلام بالعاصمة بغداد، وأنهى الجهاز الإداري جميع إجراءات تسكين الوفد في الفندق ليدخل المنتخب مرحلة التهيئة الفعلية للدخول في الأجواء التحضيرية لبطولة أولمبياد الأرجنتين التي تنطلق منافساتها في العاشر من تشرين الأول القادم.

ويأتي هذا المعسكر في إطار المنهاج المعد من قبل المدير الفني للمنتخب علي طالب، والذي يتضمن عدد من المعسكرات الداخلية والخارجية وخوض مباريات تجريبية مع فرق محلية ومنتخبات وطنية، من أجل الوصول إلى الإعداد الأمثل قبل الدخول في غمار البطولة العالمية.