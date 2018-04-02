منتخب شباب الصالات يعسكر في بغداد استعداداً لأولمبياد الأرجنتين

انتظم منتخبنا الشبابي للصالات في معسكره الداخلي بفندق برج السلام بالعاصمة بغداد، وأنهى الجهاز الإداري جميع إجراءات تسكين الوفد في الفندق ليدخل المنتخب مرحلة التهيئة الفعلية للدخول في الأجواء التحضيرية لبطولة أولمبياد الأرجنتين التي تنطلق منافساتها في العاشر من تشرين الأول القادم.
ويأتي هذا المعسكر في إطار المنهاج المعد من قبل المدير الفني للمنتخب علي طالب، والذي يتضمن عدد من المعسكرات الداخلية والخارجية وخوض مباريات تجريبية مع فرق محلية ومنتخبات وطنية، من أجل الوصول إلى الإعداد الأمثل قبل الدخول في غمار البطولة العالمية.
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وقال مدير المنتخب عقيل عبد الزهرة “أكملنا كل التحضيرات اللازمة لوفد منتخب شباب العراق بكرة الصالات، الذي دخل أجواء البطولة ابتداءً من هذا المعسكر”.
وأضاف أن “الفريق شرع بالوحدات التدريبية المكثفة تحت قيادة جهازه الفني المؤلف من علي طالب مدربا ونشأت محمد وياسر حميد مساعدين وعدنان خليل مدربا للحراس بالإضافة إلى المعالج رائد جبار والإداري صهيب احمد”.
وأوضح “أتوقع أن يحظى المنتخب بفترة تحضير مثالية قبيل المشاركة في بطولة أولمبياد الشباب، المقرر إقامتها في الأرجنتين في شهر تشرين الأول من هذا العام”.
وتابع أن “جميع الوحدات التدريبية تجري على قاعة نادي الشباب”، مثمناً دور “القائمين عليها في تسهيل مهمة المنتخب من خلال وضع صالة النادي تحت تصرف الجهاز الفني والإداري، دعما منهم لهذه المهمة الوطنية”.