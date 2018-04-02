نتنياهو لأردوغان: من يذبح الكرد في عفرين لا يحق له أن يعطنا مواعظ بالقيم والأخلاق

وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه “إرهابي”، وذلك في تصعيد للتصريحات المتبادلة التي بدأت إثر انتقاده لاستخدام الجيش الإسرائيلي القوة ردا على مظاهرة في قطاع غزة.

من جانبه قال نتنياهو، في تغريدة على تويتر، أمس الأحد (1 نيسان 2018)، إن “أردوغان غير معتاد على تلقي الرد، لكن عليه أن يبدأ في التعود على ذلك، فالشخص الذي يحتل شمال قبرص ويتوغل في الأراضي الكردية ويذبح المدنيين في عفرين لا يمكنه أن يقدم لنا موعظة بشأن القيم والأخلاق”.

وكان أردوغان، قد هاجم في وقت سابق نتنياهو، قائلا “ليس هناك من يحبك بصدق في هذا العالم.. لقد كان الرد الدولي في الأمم المتحدة على خطوتك المتعلقة بالقدس واضحا.. ولا يغرنّك امتلاكك أسلحة نووية، فهي قد لا تعمل عندما تحتاج إليها، لذلك دعك من مناكفتنا، وكن صادقا.. لن تتلقى منا أي رد إيجابي”.

وبدأت سلسلة التصريحات المتبادلة، صباح أمس الأحد، عقب تنديد أردوغان بإسرائيل لممارساتها التي أدت إلى مقتل 17 فلسطينيا، رد عليها نتنياهو في المقابل، بأن “أكثر جيوش العالم أخلاقية، لن يقبل دروسا تلقى عليه في الأخلاق ممن يقصف المدنيين بشكل عشوائي منذ سنوات”.

ر.إ