نداء موجه إلى منظمات المجتمع المدني العراقية في نيوزيلندا

ومن خلالهم إلى أبناء جاليتنا العراقية الكريمة

الدكتور / خليل الجنابي

تحية طيبة

نحيطكم علماً بأنه تقرر فتح مكتب إنتخابي في نيوزيلندا

وذلك للمساهمة في الإنتخابات البرلمانية العراقية لعام

٢٠١٨ .. لذا ندعوكم من منطلق الحرص على إستعمال حقنا الإنتخابي الذي كفله لنا الدستور العراقي والتوجه بكثافة إلى صناديق الإقتراع لإختيار من نتوسم فيهم الأمانة والنزاهة والصدق ، المحبين للوطن والشعب وقضاياه المصيرية وحياته الحرة الكريمة .

كما نأمل من المساهمة الفعالة في هذه الإنتخابات إلى إثبات وجودنا كجالية عراقية في :

أولاً – نقترح على مفوضية الإنتخابات فتح مركز إنتخابي ومكاتب إنتخابية أخرى في بعض المدن النيوزيلندية في المستقبل .

ثانياً – نقترح على وزارة الخارجية العراقية فتح قنصلية عراقية في نيوزيلندا لغرض تمشية معاملات الجالية العراقية فيها ومتابعة قضاياهم الأخرى .

آملين أن يدفعنا حسنا الوطني للمساهمة في تقرير مصائرنا

من خلال صناديق الإقتراع وعدم الجلوس مكتوفي الأيدي بدون مساهمة حيث سيعطي ذلك الشرعية للعناصر غير الكفوءة لإعادة وجودها وعودتها إلى البرلمان مرة أخرى .

وفي الختام تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير .

جمعية الثقافة العربية النيوزيلندية

جمعية الصابئة المندائيين في نيوزيلندا

التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلندا