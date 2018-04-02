هكذا تعالجين الهالات السوداء في 30 دقيقة فقط!

يشكل ظهور الهالات السوداء تحت العينين مشكلة عند النساء، ويرتبط هذا بأسباب كثيرة فعادة ما يتم علاجها بطرق مختلفة منها خافي العيوب، التجميل أو الوصفات الطبيعية وخصوصاً شرحات الخيار. لكن بات بالإمكان حاليا ً اللجوء إلى طريقة أكثر سهولة. يكفي الضغط على إحدى نقاط الوجه للتخلص من هذه المشكلة وخلال مدة قصيرة لا تزيد عن 30 دقيقة.

لماذا تظهر الهالات تحت عينيك؟

من الممكن أن تلاحظي ظهور الهالات السوداء تحت عينيك بين الحين والآخر لأسباب مختلفة مثل التعب، التوتر وعدم النوم لعدد ساعات كافية إضافة إلى السبب الوراثي.

ومن الطرق التقليدية التي يمكن استخدامها من أجل التخلص منها، تطبيق شرحات الخيار أو البطاطا أسفل العنين وعلى منطقة ظهور الهالات، أو وضع أكياس الشاي على هذه المنطقة، إضافة إلى اللجوء إلى مستحضر الإشراق وغير ذلك من الطرق التقليدية.

ورغم فعالية هذه الطرق، ننصحك بأن تستخدمي طريقة أكثر سهولة وذات مفعول سريع ودائم. يكفي أن تضغطي على إحدى نقاط وجهك لهذه الغاية. وتقع هذه النقطة في نهاية الزاوية الداخلية لكل من حاجبيك وهي مكان التقاء الأوردة والأعصاب التي تنقل المعلومات البصرية من شبكية العين إلى الدماغ.

وهذا ما يجعلها تكتسب أهمية كبيرة في ما يتعلق بإخفاء الهالات السوداء. ومن أبرز فوائد عملية الضغط هذه أنّها تخفّف التوتر، الاحتقان والتعب التي قد تعاني منها منطقة محيط عينيك.



أما إذا أردت تطبيق هذه التقنية، فيكفي أن تتبعي هذه الخطوات السهلة:

– حاولي أن تسترخي قدر الإمكان ثم ابدئي بالضغط بواسطة إبهامك أو إصبع السبابة لديك على النقطتين الواقعتين عند جانبيّ حاجبيك الداخليين.

– إضغطي بقوة أكبر مع تنشق الهواء ثمّ لفظه بعمق، وقومي بذلك لمدة 30 ثانية فقط.

– كرري عملية الضغط مرات عدة يومياً وخصوصاً إذا كنت تشعرين بالتعب، التوتر أو في حال كنت تعانين من مشكلات في عينيك. ولا شكّ في أنّك ستتخلّصين من مشكلة الهالات السوداء خلال أيام قليلة.