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هناك حاجة إلى ما هو أكثر من المال لوقف الكارثة الإنسانية في اليمن

قبل انعقاد حدث جمع التبرعات رفيع المستوى لليمن في جنيف غداً، يود المجلس النرويجي للاجئين أن يذكّر المانحين والحكومات في المؤتمر بأن المال وحده لا يكفي لوقف الكارثة الإنسانية التي تتكشف. نطالب في البيان الصحفي المذكور في الأسفل بإنهاء ازدواجية الدول التي تتاجر في الأسلحة والقنابل التي تُستخدم على المدنيين اليمنيين في الوقت الذي تتعهد فيه بالمال في محاولة لإبقائهم على قيد الحياة. ولكن أيضاً بتغيير السياسات – بما في ذلك الرفع الكامل للحصار على اليمن وإزالة العقبات أمام تسليم المساعدات.

واقبلوا فائق الاحترام،

الياس أبوعطا

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