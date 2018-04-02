وزارة النفط توقع عقدا مع شركات عالمية لمعالجة “الغاز المصاحب”

وقع العراق، الاثنين، عقدا جديدا مع شركات عالمية لمعالجة الغاز الطبيعي المصاحب لعملية استخراج النفط الخام، وذلك في إطار الجهود لإنهاء هذه الظاهرة بحلول 2021.

وذكرت وزارة النفط في بيان لها اليوم 2 نيسان 2018 أنها وقعت عقدا مع شركتي “بيكر هيوز” و”جنرال إلكتريك” لمعالجة الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام المستخرج من حقلي الناصرية والغراف في جنوب البلاد.

من جهته قال وزير النفط جبار علي اللعيبي إن الوزارة حققت اليوم انجازا مهما يضعنا على أعتاب مرحلة جديدة من الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وهو انجاز وعمل كبير يُحسب لكل الجهود الوطنية المخلصة التي تعمل من اجل العراق ومستقبل أبنائه، وفق البيان.

وأضاف أن هذا العقد يمثل اضافة مهمة لقطاع الغاز في محافظة ذي قار بشكل خاص وللعراق بشكل عام، حيث ستقوم شركة ( بيكر هيوز ) احد الاذرع المهمة لشركة ( GE ) العالمية بالعمل على الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للحقلي الغراف والناصرية، وستصل معدلات الاستثمار من الحقلين أكثر من ( 200 ) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز باليوم ، من خلال التطوير بإستخدام احدث الاجهزة والمعدات والتكنلوجيا السريعة والمتقدمة في العالم.

وتابع اللعيبي أن المشروع سيوفر كذلك أكثر من( 1000 ) طن يوميا من الغاز السائل واكثر من 900 متر مكعب من المكثفات، فضلاً عن توفير أكثر من 500 فرصة عمل، وكذلك وجهنا على ضرورة بناء مجمعات سكنية وترفيهية وتوفير الخدمات لأبناء محافظة ذي قار.

ويفقد العراق من حرق الغاز إيرادات تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، وتكفي كميات الغاز المصاحب الضائعة لسد معظم النقص في معروض الغاز اللازم لتوليد الكهرباء، وفقا لتقديرات البنك الدولي.

وهذا ثاني عقد يوقعه العراق لمعالجة الغاز المصاحب بعد اتفاق مماثل مع “أوريون” الأميركية في يناير الماضي، ومن المتوقع أن يزيد إنتاج العراق من الغاز المصاحب مع زيادة طاقة إنتاج النفط.

ووافق مجلس الوزراء أمس الأحد على خطة لزيادة طاقة إنتاج النفط الخام في البلاد إلى 6.5 مليون برميل يوميا بحلول 2022.