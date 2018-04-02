وفاة شقيق رئيس حكومة إقليم كردستان في أربيل

توفي شقيق رئيس حكومة إقليم كردستان، دلوفان إدريس بارزاني، الاثنين، في مدينة أربيل إثر نوبة قلبية، عن 52 عاما.

وذكرت وسائل إعلام كردية، أن دلوفان بارزاني، توفي صباح اليوم (2 نيسان 2018)، في مدينة أربيل وهو توأم رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، ومن مواليد العام 1966.

وأوضحت ان دلوفان بارزاني، لم يكن يشغل أي منصب حكومي، إلا أنه كان شخصية اجتماعية يمثل حكومة إقليم كردستان في المناسبات الاجتماعية ومراسم العزاء.

وأشارت إلى ان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، اتصل برئيس حكومة الإقليم معزيا بوفاة شقيقه.

الجدير بالذكر ان دلوفان بارزاني، متزوج ويجيد إلى جانب اللغة الكردية، اللغتين العربية والإنكليزية.

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب قد أصدرت بيانا بخصوص وفاة شقيق رئيس حكومة الإقليم وهذا نصه:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

(وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابرين، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ).

ببالغ من الحزن و الأسى تلقينا نبأ رحيل المغفور له ” دلوڤان ادريس مصطفى البارزاني ” الأخ التوأم لرئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرڤان بارزاني، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بالتعازي الى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني و رئيس حكومة الإقليم نيجيرڤان البارزاني .

كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني

مجلس النواب العراقي