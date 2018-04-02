وفد إعلامي كويتي يصل البصرة لتعزيز العلاقات بين البلدين

احتضت نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة البصرة، الأحد، أمسية استضافت فيها عدداً من الصحفيين والإعلاميين الكويتيين الذين تحدثوا عن الروابط المشتركة وأهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في حديث ، إن “زيارة الوفد الإعلامي الثقافي الكويتي الى العراق جاءت نتيجة للتعاون المستمر بين نقابة الصحفيين العراقيين وجمعية الصحفيين الكويتيين”، مبيناً أن “الزيارة نأمل أن تساهم في نقل صورة دقيقة عن واقع البصرة الى الشعب الكويتي، وأن تساعد في تنشيط السياحة والتشجيع على الاستثمار، خاصة وانها تنعم باستقرار أمني جيد، كما انها متقدمة ثقافياً واقتصادياً”.