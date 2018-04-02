وفد إعلامي كويتي يصل البصرة لتعزيز العلاقات بين البلدين

احتضت نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة البصرة، الأحد، أمسية استضافت فيها عدداً من الصحفيين والإعلاميين الكويتيين الذين تحدثوا عن الروابط المشتركة وأهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في حديث ، إن “زيارة الوفد الإعلامي الثقافي الكويتي الى العراق جاءت نتيجة للتعاون المستمر بين نقابة الصحفيين العراقيين وجمعية الصحفيين الكويتيين”، مبيناً أن “الزيارة نأمل أن تساهم في نقل صورة دقيقة عن واقع البصرة الى الشعب الكويتي، وأن تساعد في تنشيط السياحة والتشجيع على الاستثمار، خاصة وانها تنعم باستقرار أمني جيد، كما انها متقدمة ثقافياً واقتصادياً”.
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من جانبه، قال رئيس تحرير جريدة الأنباء الكويتية يوسف المرزوق في حديث إن “الوفد الذي يتألف من نخبة من الصحفيين الكويتيين البارزين جاء بطلب أميري من رئيس الدولة الشيخ صباح الأحمد”، مضيفاً أن “البصرة لها مكانة خاصة في نفوس الكويتيين، ولذلك كانت محطتنا الأولى خلال الزيارة، وما نراه سوف ننقله بأمانة الى الشعب الكويتي، ونطمح أن تعزز زيارتنا العلاقات بين البلدين”.
وأشار المرزوق الى أن “جمعية الصحفيين الكويتيين ونقابة الصحفيين العراقيين لديهما برنامج عمل مشترك لاقامة سلسلة من الندوات والمعارض والمؤتمرات الثنائية في المستقبل القريب من أجل توطيد العلاقات الثقافية والإعلامية”.
يذكر أن العلاقات العراقية الكويتية مرت بمد وجزر قبل أن تنهار كلياً في عام 1990، وبعد عام 2003 بدأت العلاقات تستعيد عافيتها تدريجياً، إلا أن الحكومة الكويتية مازالت تتعامل بحذر، ففي الوقت الذي لا يجد المواطن الكويتي صعوبة في السفر الى العراق، يصعب على المواطن العراقي السفر الى الكويت لأي سبب كان إلا بعد سلسلة من الاجراءات التي لا تخلو من التعقيد، وذلك على الرغم من كثرة الروابط بين البلدين.