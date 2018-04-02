300 ضيف من 78 دولة بـ “مهرجان فجر السينمائي الدولي في دورته السادسة والثلاثين”

منصور جهانی ـ كشف “أمير اسفندياري” نائب مدير الشؤون الدولية لمهرجان

فجر السينمائي الدولي في دورته السادسة والثلاثين عن عدد الأفلام والضيوف

المزمع مشاركتهم في دورة المهرجان القادمة.

ووفقاً “للمكتب الاعلامي لمهرجان فجر الدولي 36” أوضح “أمير اسفندياري”

Amir Esfandiari نائب مدير الشؤون الدولية للمهرجان، بشأن الأفلام

والضيوف الذين من المقرر قدومهم الى المهرجان هذا العام.

وفي هذا الصدد صرّح اسفندياري كاشفا عن عدد الأفلام المشاركة لهذا العام

قائلا: إن أكثر من 1300 فلماً تقدمت بطلبات للمشاركة في المهرجان، وبعد

أن تم مراجعتها وفحصها من قبل المشرفين على المهرجان الذين كان من بينهم

مدير المهرجان “رضا ميركريمي” Reza Mirkarimi تم اختيار 120 فيلما لمختلف

أقسام فجر السينمائي الدولي في دورته القادمة.

كما تطرق نائب مدير الشؤون الدولية في المهرجان لتفاصيل الأفلام المشاركة

موضحا: الأفلام المشاركة سيتم تصنيفها من قبل “ميركريمي” على الأقسام الـ

12 الرئيسية من مهرجان هذا العام، بما في ذلك مسابقة “سينما السعادة”

(المنافسة الدولية) Cinema Salvation للأفلام الروائية الطويلة والأفلام

القصيرة، ومسابقة “ملامح الشرق” Eastern Vista غير التنافسية (بانوراما

السينما الآسيوية والدول الإسلامية)، وغير تنافسية ” كأس اللقطة العالمي”

Cup of Divination (مهرجان المهرجانات)، القسم الوثائقي “تحت المكبر”

Docs in Focus، وقسم “السينما الكلاسيكية” Classics Preserved والقسم غير

التنافسي “العروض الخاصة” Special Screening (ومضة على الأفلام الوثائقية

العالمية)، قسم “دارالفنون” Talent Campus الذي يهتم بالطلبة والمتعلمين

في المجال السينمائي، وقسم “فانوس الخيال” Magic Lantern و”الزيتون

الجريح” Broken Olive Trees علاوة على قسم “ومضة على السينما الإيطالية”

A Retrospective of Italian Cinema ونظرة عامة على السينما الجورجية” A

Retrospective of Georgian Cinemaو”جرس السينما” Cinema Bell وقسم

“مهرجان الأفلام القصيرة الألماني” German Short Film Festival والتي.

وأكد إسفندياري على ارتفاع عدد الدول المشاركة في مهرجان هذا العام،

قائلا: خلال الدورة السابقة للمهرجان كان لدينا ضيوف من 66 دولة، إلا

أنهم وصلوا هذا العام إلى 78 دولة، حيث تشارك أفلام طويلة وقصيرة من 45

دولة في دورة العام الجاري من المهرجان.

وكشف إسفندياري عن أعداد الضيوف الأجانب المشاركين في المهرجان لهذا

العام قائلا: سنستضيف في الدورة القادمة من المهرجان أكثر من 300 ضيف

أجنبي، بما في ذلك مديري المهرجان والمخططين له، والمتسوقين السينمائيين،

والعارضين، وصانعي الأفلام في دار الفنون، وسيكون من بينهم حكاماً وضيوفا

مميزين.

يشار الى أن مهرجان فجر الدولي سيعقد بدورته السادسة والثلاثين في مجمع

“تشارسو” السينمائي بقلب العاصمة طهران بحضور شخصيات سينمائية بارزة من

مختلف دول العالم.

أما عن أسماء أبرز الضيوف الذين سيستضيفهم المهرجان لهذا العام تابع نائب

مدير الشؤون الدولية للمهرجان: سيحضر هذا العام في مهرجان فجر السينمائي

الدولي 36 ضيوف معروفون جدا من بينهم الفرنسي “أوليفييه ميغاتون” Olivier

Megaton مخرج الجزء الثاني والثالث من سلسلة “تايكن” Taken (المخطوف)، و

“كارن شاخنازاروف” Karen Shakhnazarov المنتج والكاتب والمخرج الروسي

البارز، إضافة الى الألماني “توماس ماخ” مصور أفلام المخرج الشهير “فيرنر

هيرتزوغ”، وسيتم الإعلان عن أسماء بارزة أخرى في الأيام المقبلة.

في الختام أوضح اسفندياري تشكيلة الحكام الذين تم تعيينهم في أقسام

المهرجان للدورة المقبلة قائلا: في دورة هذا العام تم تعيين 5 حكام أجانب

و2 ايرانيان في القسم الدولي، و4 حكام أجانب و1 ايراني في قسم ملامح

الشرق، وحكمان أجنبيان وواحد ايراني في قسم بين الأديان، وحكمان آخران

أجانب وواحد ايراني في قسم جائزة “نت بك Nutpk”.

وتنطلق فعاليات مهرجان فجر العالمي السينمائي السادس والثلاثين في ١٩

ابريل وتستمر حتى ٢٧ ابريل 2018، ويترأس المهرجان المخرج الإيراني

المعروف السید “رضا ميركريمي” في برديس “جارسو” في طهران العاصمة