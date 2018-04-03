أردوغان: لن ننتظر إذناً من أحد لشن عملية عسكرية في سنجار

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، 2 نيسان، 2018، من احتمال إطلاق بلاده عمليات عسكرية جديدة “في أي لحظة”، مؤكداً أنه “لن ننتظر إذناً من أحد لشن عملية عسكرية في سنجار”.

وقال أردوغان، في حفل بمدينة إسطنبول، اليوم الاثنين: “قلنا لبغداد إما أن تقوموا بتطهير سنجار من الإرهابيين أو أن نأتي نحن لنقوم بهذه المهمة.. لن ننتظر إذناً من أحد”.

وأضاف: “في أي لحظة يمكن أن تسمعوا عن انطلاق عملياتنا العسكرية الجديدة ضد الإرهابيين”.

وتابع أردوغان موجهاً حديثه لحزب العمال الكوردستاني: “هم يتخفون ونحن نلاحقهم، ماذا حدث؟ هربوا إلى عفرين وسنجار، لكنهم لن يستطيعوا الفرار من قواتنا”.

ويوم الثلاثاء الماضي، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي أن نظيره التركي، بن علي يلدريم أشار في اتصال هاتفي مع العبادي إلى “عدم وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بخصوص القيام بعمليات في الأراضي العراقية لمطاردة عناصر (البككه)، وإننا لن نقوم بأي عمليات دون موافقة الحكومة العراقية، وان تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم باي عمل فيه تجاوز عليها”.