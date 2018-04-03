إحتفال منظمة بودابست بذكرى تأسيس الحزب الشيوعي العراقي

توارد يوم السبت المصادف 31/3/2018، رغم رداءة الجو ، الى قاعة إحتفالات المجلس البلدي في الحي الحادي عشر ، طيف واسع من أبناء الجالية العراقية في المجر للمساهمة بإحياء الذكرى ال84 لتأسيس حزبنا المجيد ، ومن مختلف مكونات شعبنا ، تجمعوا ليعلنوا أن مصالح الوطن العليا فوق كل الإنتماءات الثانوية ، وان ما يمر به العراق هو صنيعة سياسيين يضعوا مصالحهم الحزبية والشخصية فوق كل إعتبار ، كان من بين الحاضرين من يحمل نفس العقيدة من الأحزاب الشقيقة ، وممثلي منظمات المجتمع المدني واﻷاحزاب الصديقة

إبتداء الحفل بكلمة ترحبية وبالدعوة الى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحزب والحركة الوطنية

ثم تلت ذلك كلمة المنظمة التي أكد فيها على أن ميلاد حزبنا يمر وبلدنا على أعتاب مرحلة إنتخابية جديدة تتطلع اليها جماهير شعبنا الى جعلها مناسبة للتغيير والإصلاح والإنطلاق نحو تحقيق بناء دولة المواطنة العادلة التي تهياء مستلزمات أن تتمتع كافة مكونات شعبنا العرقية بحقوقها الإنسانية في الحياة الحرة الكريمة

ثم حيا منسق التيار الديمقراطي بكلمة حيت الذكرى ، ودعت عراقي الخارج بذل كل ما من شأنه للمساهمة في لإنتخابات القادمة لأجل التغيير المنشود ، ثم شرف سمع الحاضرين قصيدة عن المناسبة

تلا ذلك الوصلة الفنية التي إستمرت لساعات متأخرة من الليل على أمل اللقاء للإحتفال بالمناسبات القادمة التي يحققها شعبنا العراقي .