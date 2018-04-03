إطلاق فيلم “آغا” من إنتاج بلغاريا وألمانيا وفرنسا في مهرجان فجر السينمائي الدولي الـ36

منصور جهانی ـ بعد عرض فيلم “آغا” للمخرج “ميلكو لازاروف” في مهرجان برلين السينمائي عام 2018، تستقبل دور العرض الايرانية في مهرجان فجر السينمائي الدولي هذا الفيلم الذي اشتركت في إنتاجه كل من بلغاريا وألمانيا وفرنسا.

فيلم “آغا” Aga الذي عرض على شاشة مهرجان برلين السينمائي (أسس عام 1951) الثامن والستين للعام 2018، سيعقبه عرض آخر عالمي في إيران بقسم “المسابقة الدولية” (سينما السعادة) التنافسي خلال دورة فجر الدولي القادمة في طهران.

ووفقا لآخر التطورات سيتوجه كل من مخرج الفيلم “ميلكو لازاروف” Milko Lazarov والمنتج “فيسيلكا كيرياكوفا” Veselka Kiriakova إلى إيران، وسيقام حفل افتتاح الفيلم قبل برنامج العرض في صالة تشارسو السينمائية بحضور كل من مخرج الفيلم ومنتجه.

فيلم “آغا” هو منتج مشترك بين بلغاريا وألمانيا وفرنسا، وعرض مسبقا في مهرجان برلين السينمائي الثامن والستين من العام الجاري، ليعقبه عرض آخر عالمي في إيران بقسم “المسابقة الدولية” (سينما السعادة) التنافسي خلال دورة فجر الدولي القادمة في طهران.

يتحدث الفيلم عن التغيرات التي تطرأ بشكل تدريجي على طريقة الحياة التقليدية لنانوك وسدنا، حيث يدركان أن هذا الأمر لا مفرّ منه لأن الصيد بات يصعب كل يوم والحيوانات المحيطة بهم تموت لأسباب غير معروفة، علاوة على ذوبان الجليد بشكل كبير في كل عام.

“تشينا” التي تمرّ عليهما (على نانوك وسدنا) كل يوم هي جسرهم الوحيد الذي يربطهم بالعالم الخارجي، وابنتهما “آغا” التي انفصلت عنهما منذ فترة طويلة بسبب المشاكل العائلية، تدفع نانوك بعد أن اكتشف مرض زوجته “سدنا” للقيام برحلة بحث شاقة للعثور على ابنتهما “آغا” وتحقيق حلم زوجته المريضة.

“ميلكو لازاروف” مخرج هذا الفيلم استهل مسيرته السينمائية بصنع فيلم وثائقي قصير ثم أصبح مديرا للإنتاج الى أن قام في العام 2013 بصناعة أول فيلم روائي طويل له بعنوان “الاغتراب”Otchuzhdenie، ليلفت هذا العمل الدرامي الذي لا يتعدى زمنه الـ75 دقيقة انتباه الأوساط الفنية في العديد من المهرجانات التي عرض على شاشاتها خلال العام ذاته، وليحصد في نهاية المطاف هذا المخرج البلغاري الشاب والطموح جائزتين من تلك المهرجانات. وفي العام 2018، عُرض فيلمه الثاني “آغا” كأحدث فيلم من إخراجه في القسم الرسمي لمهرجان برلين السينمائي الدولي بعيدا عن المسابقة الدولية.

أما عن الممثلين فقد برع كل من “ميخائيل أوبروسيموف” Mikhail Aprosimov و”فيودوسيا إيفانوفا” و”غالينا تيهونوفا” و”سيرغي إيغوروف” Sergei Egorov بالأدوار الرئيسية في فيلم “آغا” AGA.

وتنطلق فعاليات مهرجان فجر العالمي السينمائي السادس والثلاثين في ١٩ ابريل وتستمر حتى ٢٧ ابريل 2018، ويترأس المهرجان المخرج الإيراني المعروف السید “رضا ميركريمي” في برديس “جارسو” في طهران العاصمة.