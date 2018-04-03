الآلاف يقدمون واجب العزاء لوفاة شقيق رئيس حكومة إقليم كوردستان

أقيم اليوم الثلاثاء، 3 نيسان، 2018، أول أيام مجلس العزاء في وفاة دلوفان إدريس البارزاني، شقيق رئيس حكومة إقليم كوردستان، بمشاركة الآلاف من مختلف شرائح المجتمع وممثلي ورؤساء الأحزاب السياسية في مصيف صلاح الدين.

وتوفي دلوفان البارزاني، وهو من مواليد 21 أيلول من العام 1966، أمس الإثنين، 2 نيسان، 2018، إثر نوبة قلبية، عن عمر ناهز 52 عاماً، بعد أن عانى من مرض القلب لـ14 عاماً.

وقال مراسل رووداو ، سنكر عبدالرحمن إن “مراسم العزاء جارية بحضور مسعود البارزاني، ونيجيرفان البارزاني، ومستشار مجلس أمن الإقليم، مسرور البارزاني، وعدد كبير من ممثلي ومسؤولي الأحزاب السياسية ورجال الدين والأكاديميين وشيوخ العشائر، إضافة إلى الآلاف من القادمين من مختلف المناطق بغرض تقديم واجب العزاء”.

وأضاف المراسل أن “أمير الجماعة الإسلامية، علي بابير، وعدد من قادة الاتحاد الوطني الكوردستاني منهم قوباد الطالباني وبافل الطالباني ولاهور الطالباني، حضروا أول أيام مراسم العزاء”.

وتابع أن “عدداً كبيراً من قناصل الدول في أربيل يشاركون في مراسم العزاء”، مبيناً أنه “من المقرر أن يصل رئيس جمهورية العراقي، فؤاد معصوم إلى أربيل غداً لتقديم واجب العزاء، إضافة إلى عدد من سفراء الدول الأجنبية في بغداد”.

وستستمر مراسم العزاء في مصيف صلاح الدين لثلاثة أيام، منذ الساعة 09:00 وحتى 12:00 ظهراً، وكذلك مساءً من الساعة 02:00 وحتى الـ 05:00.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو