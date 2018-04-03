الاثار المهربة.. تجارة رائجة في العراق

مازالت الاثار التجارة الاكثر رواجاً في العراق؛ فيما تسعى الحكومة العراقية للحد من العصابات المختصة التي تحاول تهريب القطع الاثرية والمخطوطات خارج البلاد.

المختص بالاثار من مدينة الناصرية ، مرتضى حميد ، تحدث قائلاً إن “محافظة ذي قار تضم 1200 موقع اثري؛ وبضمنها 550 موقع تم تسجيله في جريدة الوقائع العراقية ؛ وهناك 6 مواقع اثرية اخرى تم المباشرة في عملية التنقيب”. مضيفاً “يفترض أن يكون الاهتمام أكثر بهذه الاثار”.

مؤكداً “نلاحظ عدم وجود الرعاية والاهتمام بما يخص الاثار وخصوصاً الجانب الأمني وتوفير الحماية لاثار امتدت نحو 7000 سنة”.

وتشغل قضية تهريب أو الاهمال الذي تتعرض له المواقع الاثرية بمدينة الناصرية (550 كيلومتر جنوب العاصمة بغداد) أصحاب الشأن ويبعث القلق لمخاوف تطال اثار العراق.

وبدوره قال الباحث البيئي رعد سالم: “كان لدينا الامل في تطوير هذه المواقع ، بينما لدينا هناك أكثر من 1200 موقع اثري ماتزال تعاني من الاهمال”. مضيفاً “فقط لدينا 5 بالمائة من المواقع المشمولة بعمليات التنقيب “.

كما أكد بأن “المواقع الاثرية في الناصرية معرضة للنبش وغالباً ما تعلن قيادة الشرطة عن القاء القبض على عصابات مختصة بتهريب الاثار “.

وغالباً ما تعلن الأجهزة الأمنية العراقية القاء القبض على عصابات مختصة بتهريب الاثار إلى دول الجوار.

الناشط بمجال الاثار حسن جوراني قال إن “دخول مواقع الاثار والاهوار إلى لائحة التراث العالمي يعد بحد ذاته انجازاً كبيراً للعراق بشكل عام ولمحافظة ذي قار بصورة خاصة”.

وبين أن “الحكومة الاتحادية وحكومة ذي قار مطالبتين بما تضمنته مطالب اليونسكو بالمحافظة على الاثار من التدهور والاهمال والتهريب”.

وبدوره قال المستشار والباحث بشأن الاثار لمحافظ ذي قار عبدالحسين الركابي أنه “هناك آليات يجب أن تطبق منها المعايير الدولية والمحلية “. موضحاً أن “الحكومة الكحلية جادة في تطبيق جميع المعايير لخلق فرص استثمارية للنهوض بواقع الاهوار والاثار “.

تتعرض اثار العراق منذ 2003 الى عمليات نهب وسرقة منظمة وتغض الجهات المعنية الطرف عن تلك العمليات في تواطىء مفضوح معها .