الانتخابات التشريعية في العراق.. اغراء واثارة للحصول على مقعد برلماني

على الرغم من أن الزمن المتبقي لبدء الحملة الانتخابية للمرشحين في العراق ما زال مبكراً، إلا أن الأحزاب والكتل السياسية والمرشحين باشروا فعلاً حملاتهم، منطلقين من مناطق العشوائيات والأرياف والبلدات الفقيرة، فضلاً عن دواوين العشائر ومكاتب رجال الدين ومساجدهم بمختلف طوائفهم ودياناتهم، وكذلك تعليق الصور والشعارات الدينية والوطنية والمناطقية في بعض الأحيان، أملاً باحتكار سكان هذه المنطقة أو تلك.

وقال الاكاديمي من مدينة السماوة (مركز محافظة المثنى) واثق الواثق إن “ظاهرة التعامل بالماديات انتشرت خلال الدورتين السابقتين ، وكانت تعول على الوتر الحساس لما يعانيه المواطن من الفقر”. مضيفاً أن المرشحين للانتخابات يستميلون معاناة الناس وحاجياتهم الضرورية “.

كما ابدى الواثق ، استغرابه حول ثقة الناس بالطرق الملتوية للمرشحين للانتخابات ، وكيفية كسب الاصوات للناخبين .

وفي ذات السياق تحدث المراقب السياسي حسين الخزعلي قائلاً “نستغرب الوضع الذي بدى عليه مرشحي الانتخابات من خلال توزيع الاغطية والمدفأة ونحن في فصل الصيف ، والبعض الاخر من المرشحات يظهرن صورهن بشكل مثير وملفت للظفر باصوات الناخبين ، وبعضهم اختار توزيع اللحوم على المواطنين”. مؤكداً بأن جميع تلك الحيل باتت قديمة ولن تجدي نفعاً أمام حرص المواطن على انتخاب الافضل”.

وبدوره قال الخبير في الشأن السياسي تركي حمود أنه “عقب الانتخابات السابقة برزت الكثير من الفضائح ومنها توزيع المبردات والمدافيء”. مضيفاً أنه “يجب أن يرتقي المرشح للانتخابات بوعود حقيقية ملموسة تخدم المواطن وتقديم برنامج انتخابي واضع تماماً والابتعاد عن الرشى”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد حذر مطلع الاسبوع الحالي من ان صوت الناخبين اغلى من “السبيس”، مطالبا المرشحين بعدم اغراء المصوتين بامور “تافهة”.

وقال الصدر في رد له على سؤال بشأن موقفه من “قيام بعض المرشحين باستمالة الناخبين عبر استغلال حالات الفقر والحاجة التي يعانون منها ونتيجة لقلة الخدمات في مناطق كثيرة، فأن هؤلاء المرشحين يقومون باستغلال هذه القضية من خلال استخدام موارد الدولة وصلاحياتها في تبليط الشوارع عن طريق ما يسمى بـ(السبيس) بحيث اصبح يطلق عليهم (بمرشحي السبيس)” .