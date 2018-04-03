التغيير تطالب بغداد بمسألة تخص الإدخار الإجباري لموظفي كوردستان

طالب النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، اليوم الاثنين، الحكومة الاتحادية بإيجاد آلية فعلية لتطبيق ما أعلنت عنه مؤخراً على لسان الناطق بإسمها بشأن مطالبة حكومة إقليم كوردستان بإيقاف سياسة الإدخار الإجباري، مؤكداً وجود قلق لدى موظفي الإقليم من أن لا تتعدى هذه التصريحات تسجيل موقف فقط عبر وسائل الإعلام.

وقال عبد الله في بيان ان “موظفي الاقليم قلقون من احتمالية بقاء هذه التصريحات مجرد تسجيل موقف عبر وسائل الاعلام أو كإسقاط فرض، في حين ان القضية تتطلب التعامل معها بجدية نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد المجتمع الكوردستاني في الصميم”.

وبين عبدالله أن “اكتفاء الحكومة بإعلانها عن موقفها هذا عبر وسائل الاعلام وعدم اتخاذها أية خطوة جدية، يعني أنه لا يحق لها أن تكتفي بإصدار بيانات فقط دون اتخاذ أية خطوة عملية بهذا الصدد”.

ونظم تدريسيون وموظفون حكوميون تظاهرات في عدة مدن بكوردستان للاحتجاج على اجراءات التقشف التي تتبعها حكومة الاقليم منذ 2016 بخاصة بصرف الرواتب عقب ازمة مالية ضربت الاقليم في 2014 نتيجة انهيار اسعار النفط وقطع بغداد للرواتب المرسلة لموظفي كوردستان.

إلا ان حكومة الاقليم اعلنت مؤخرا تعديلا واسعا بنظام الادخار وقالت انها تعمل على الغائه بشكل نهائي.