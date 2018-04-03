الجبوري يغادر الى القاهرة تلبية لدعوة رسمية من اتحاد البرلمانات العربية

غادر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري العراق متوجها الى العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة رسمية.

واوضح مكتبه في بيان مقتضب ان ” الجبوري غادر الى القاهرة تلبية لدعوة رسمية من اتحاد البرلمانات العربية” دون ان يذكر المزيد من التفاصيل.

وكان الجبوري استقبل قبيل مغادرته بغداد وفدا من اعضاء مجلس الاعيان الاردني.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان صادر عن مكتبه استعراض الاوضاع السياسية في المنطقة العربية، وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، واهمية استمرار التعاون بين العراق والمملكة خصوصا في المجال الاقتصادي والاستثماري ودعم الجهود الرامية الى تحقيق المصالح المشتركة.

كما تمت مناقشة جهود البلدين في مجال مكافحة الارهاب، ودعم القضايا العربية، وتفعيل عوامل الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وادامة التواصل وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين وفقا للبيان.