الحكمة يعلق على انباء ترشيح عبطان لشغل رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة

عد رئيس كتلة تيار الحكمة البرلمانية، حبيب الطرفي، الاثنين، الحديث عن شخصية رئيس الوزراء المقبلة “تكنهات اعلامية”، فيما أكد ان الحديث لا يزال مبكرا عن ذلك.

وقال الطرفي في حديث خص به ، ان “شخصية رئيس الوزراء المقبل تحددها نتائج الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في ايار المقبل”.

وبشأن ترشيح تيار الحكمة، لوزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، أكد الطرفي “عدم سماعه هكذا اعلان داخل التيار”، مؤكدا ان “ما يشاع اليوم وما يطرح هو مجرد تكنهات اعلامية”.

وكانت تسريبات اعلامية قد اشارت الى امكانية ترشيح وزير الشباب والرياضة الحالي، عبد الحسين عبطان، الشخصية التي تنتمي لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، بعد نجاحه في تحقيق مهامه ضمن وظيفته الحالية كوزير، بحسب مراقبين.

وتستعد المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، لإجراء الانتخابات البرلمانية في 12 من شهر آيار المقبل، وذلك بعد أن تم تحديد موعد إجرائها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، والتصويت عليها في مجلس النواب.