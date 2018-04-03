الخارجية النيابية تؤشرا غرضا جديدا من القصف التركي لإقليم كوردستان متعلق ببغداد

وصف رئيس لجنة العلاقات النيابية عبد الباري زيباري يوم الاثنين استمرار تركيا بقصفها لأهداف داخل الاراضي العراقية بانها محاولات لإظهار ضعف الجانب العراقي امام تدخلاتها واحراجه أيضا.

واستغرب زيباري تصريحات بعض القادة العراقيين بشأن وجود تنسيق واتفاق مسبق مع تركيا لضرب عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وقال انه “لا يمكن للحكومة العراقية تبني اي اتفاقية امنية مع دول اخرى بعيدا عن مجلس النواب العراقي وموافقته كون الامر يعد مخالفة كبيرة للدستور العراقي”.

ومنذ سنوات تقصف كل من تركيا وإيران مناطق حدودية في إقليم كوردستان بحجة وجود مقار لإحزاب كوردستانية معارضة لها.

وبسبب استمرار ذلك القصف فانه ما يقارب 115 قرية في حدود منطقة “برادوست” التابعة لناحية سيدكان في أربيل عاصمة الإقليم قد هجرها سكانها وغادروا الى مناطق اكثر امنا خوفا على حياتهم وممتلكاتهم.

وهذه القرى تقع قرب سفوح جبال واودية خصبة صالحة للزراعة والرعي غير ان سكنياها قد تعرضوا لخسائر مالية جسمية إضافة الى الخسائر البشرية.

وبرادوست منطقة تقع بين إيران والعراق وتركيا ضمن ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران في محافظة اربيل وتعد أكبر النواحي مساحة واكثرها وعورة.