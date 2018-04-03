الديمقراطي الكوردستاني يحدد مشكلتين رئيستين في بغداد

أكد مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد أن الحكومة العراقية لم تتمكن لحد الآن من معالجة مشكلة الخدمات والمشكلة الأمنية.

ونقل الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني عن شوان محمد طه قوله “هناك في العراق مشكلتان رئيستان، إحداها غياب الخدمات التي تقدم للمواطنين والثانية المشكلة الأمنية والفراغ الأمني”.

وعزا طه “وجود هاتين المشكلتين الى السياسة الضبابية وعدم الشفافية التي تخيم على العراق، فهو يمتلك مالاً، لكن إدارة هذا المال تجري بطريقة غير صحيحة”، مبيناً أنه “وبعد انهيار نظام البعث صرفت الحكومة العراقية مبالغ طائلة دون ان تتمكن من تقديم اي خدمات او مشاريع خدمية للعاصمة بغداد حتى، كما لم تتمكن من السيطرة على الوضع الأمني داخل مدينة بغداد”.

واشار الى انه “تقع على عاتق الحكومة مهمتين رئيسيتين هما الخدمات وحماية الوضع الأمني”، مستدركاً ان “الحكومة العراقية بعد انهيار نظام البعث فشلت في هذين الملفين في حين ان الملفين هما هوية نظام الحكم”.

وأضاف “بدأت في فترة في العراق خطط إبادة الأيزيديين، بعد ذلك استهداف الأطباء والصيادلة، ومن ثم استهداف واغتيال العديد من المواطنين المسيحيين، وكما نرى فإن بين فترة واخرى تبدأ حملة للقضاء على مكون وشريحة معينة من المجتمع العراقي”.

واوضح طه ان “الوضع الأمني في العراق غير مستقر، وتحدث تغييرات على الوضع الأمني بين فترة واخرى، حيث نرى احياناً تزايد الإضطرابات الأمنية وتارة أخرى تخفت، وهذا دليل على ان المؤسسات الأمنية لم تتمكن من السيطرة الكاملة على الوضع والملف الأمني الذي هو اساس الإستقرار والحياة الكريمة”.