السفير البريطاني في العراق يعزّي نيجيرفان بارزاني بوفاة شقيقه دلوفان إدريس بارزاني

تلقى رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، رسالة تعزية من السفير البريطاني في العراق، جون وولكس، بوفاة شقيقه دلوفان إدريس بارزاني.

وجاء في الرسالة، وفق ما نشر موقع حكومة الإقليم «السيد نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، أتقدم إليكم نيابة عن جميع زملائي وأصدقائكم في بريطانيا بتعازينا، بعد تلقينا نبأ وفاة شقيقكم السيد دلوفان».

وأعتبر وولكس، أن هذه الرسالة وأمثالها هي دليل على وطنية الفقيد، وتقديرٌ للجهود التي بذلها في سبيل الشعب الكوردي.

مختتماً بالقول: «نحن معكم بقلوبنا وصلواتنا في هذا الوقت العصيب».

وكان دلوفان إدريس بارزاني وهو من مواليد 1966 منطقة بارزان، قد توفي صباح اليوم الاثنين في مدينة أربيل، إثر تعرضه لأزمة قلبية .

يشار إلى أن الفقيد قضى جلّ حياته في صفوف قوات البيشمركة أسوة بعائلته كلها، لكنه لم يتسلّم منصباً رسمياً، إلا أنه كان ممثل رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، للشؤون الاجتماعية، وكان ينوب عنه في العديد من المناسبات، كما كان مهتماً بأرشفة أحداث ووقائع ثورة كوردستان، وكان يجيد إلى جانب اللغة الكوردية اللغتين العربية والإنكليزية.