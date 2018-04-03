السليمانية.. زوجان يحولان منزلهما إلى مأوى لتربية نحو 45 من القطط والكلاب “المُعاقة”

يقوم زوجان في السليمانية، برعاية الحيوانات الأليفة “المُعاقة” في منزلهما، وخلال السنوات الماضية نجحا في تربية ومعالجة 200 كلب و100 قطة.

وحالياً يأوي سيروان وزوجته فريشته اللذان أنفقا نحو 50 ألف دولار حتى الآن في تربية الحيوانات “المُعاقة”، 27 كلباً و15 قطة داخل المنزل.

الزوجان اللذان يحتضنان الحيوانات الأليفة منذ 9 أعوام بمنتهى الحب، يطلقان على كل كلب أو قطة اسماً مميزاً، وتقول فريشته “سعيدة بتربية هذه الحيوانات، على الرغم من أن ذلك يتطلب منا جهداً كبيراً”.

وأضافت: “تحت تأثير كلام الأقرباء، حاولت التخلي عن رعاية الحيوانات، لكنني لم أنجح، ومن المستحيل أن أتمكن من ذلك، وكل من قام بتربية أي حيوان سيتفهم ما أقول”.

وأوضحت: “خلال السنوات التسع الماضية قمنا برعاية 200 كلب و100 قطة، وبعد شفاء بعض منها قمنا بتسليمها لهواة تربية الحيوانات فيما احتفظنا بالحيوانات التي تحتاج إلى رعاية خاصة”.

وقال سيروان: “هذا أمر روحي وعاطفي جداً، فكما نحن بحاجة إلى الرعاية ومكان يقينا حر الصيف وبرد الشتاء، هذه الحيوانات مثلنا تماماً”.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو