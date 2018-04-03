العبادي يحذّر من استغلال “الإرهاب” لمدينة اشتعلت منها شرارة الحرب الطائفية بالعراق

حذر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يوم الاثنين من استغلال “الإرهاب” لمدينة سامراء التي تضم مرقدين من مراقد أئمة الشيعة الامامية في محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للعبادي ان الأخير زار سامراء، وعقد فور وصوله القضاء اجتماعاً في مقر قيادة العمليات.

وأضاف البيان ان العبادي “اكد على ضرورة استمرار الجهد الأمني وتحقيق الاستقرار والالتزام بالتعليمات والمهام وتنفيذ الواجبات بحيادية خاصة في مرحلة الانتخابات والمساهمة بنجاحها وعدم الخلط بين العمل الامني والسياسي”، مشيرا الى ان الأمن دعامة اساسية لانطلاق عمليات البناء والإعمار وتطوير الخدمات”.

وتابع البيان ان “العبادي شدد على التزام اليقظة والانتباه من محاولات الارهاب لإستغلال خصوصية هذه المدينة ومكانتها الدينية”.

وتضم مدينة سامراء مرقدي علي الهادي، و ولده الحسن العسكري وهما الامامان العاشر والحادي عشر لدى المسلمين الشيعة الاثني عشرية، وقد قام تنظيم القاعدة بتفجير قبتيهما في عام 2006 لتندلع بعدها حرب طائفية بين الشيعة والسنة في العراق اسفرت عن مقتل الالاف من الجانبين.