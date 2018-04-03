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العراق وثلاث دول يمسكون الحدود بوجه “التسلل الارهابي”

قال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي الاثنين إن بغداد تنسق مع عدة دول مجاورة لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل العناصر المسلحة من وإلى العراق.
وقال الأعرجي من كربلاء إن هناك تعاونا بين العراق والسعودية والكويت والأردن من أجل مسك وتأمين الحدود.
وأضاف أن مرحلة ما بعد تنظيم داعش تتطلب مسك الحدود وتفعيل الدور الاستخباراتي وفتح التعاون مع جميع الدول.
وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر الماضي تحقيق النصر النهائي على تنظيم داعش، إلا أن بعض فلول التنظيم ظهرت في الآونة الأخيرة في بعض المناطق الصحراوية القريبة من الحدود مع الأردن وسورية والسعودية.

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