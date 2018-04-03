العراق يفتتح محطة لإنتاج الغاز بطاقة 71 مليون قدم مكعب يومياً

افتتح وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، اليوم الثلاثاء، محطة لمعالجة الغاز المصاحب للعمليات الاستخراجية النفطية في حقل البزركان النفطي (جنوب)، بطاقة 71 مليون قدم مكعب يومياً.

وقال “اللعيبي” في كلمة له خلال حفل الافتتاح “افتتحنا اليوم محطة معالجة الغاز المصاحب في حقل البزركان في ميسان، وستعالج مليوني متر مكعب قياسي من الغاز المصاحب، وهو ما يعادل 71 مليون قدم مكعب قياسي باليوم”.

وأوضح أن الغاز المعالج سيُستخدم لتشغيل الوحدات والمنشآت الإنتاجية في الحقول النفطية، والفائض من الكميات المعالجة، سيتم رفده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية الوطنية بمعدل 60 ميغاوات.

وتابع الوزير “استثمار الغاز يمثل أولوية حتمية لدى الوزارة، لإيقاف هدر الثروة النفطية وتطوير صناعة الغاز في البلاد، التي أصبحت اليوم مورداً اقتصادياً جديداً يحقق الإيرادات المالية لخزينة الدولة الاتحادية من خلال عمليات التصدير”.

وتتولى شركة “سينوك” الصينية، أعمال تطوير حقل البزركان الذي يعتبر أحد أبرز حقول شركة نفط ميسان، بموجب عقد حازت عليه في جولة التراخيص الأولى التي نظمتها وزارة النفط في 2009.

ويعتمد العراق على ايرادات بيع النفط، لتمويل ما يصل إلى نحو 95% من نفقات الدولة، وكان لتراجع أسعار الخام منذ 2014 أثرًا بالغًا على الاقتصاد العراقي.