العشائر العربية تطالب العبادي باعادة البيشمركة للمتنازع عليها

دعا المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى اعادة نشر قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها.

وقال الحويت ان “على العبادي ان يقبل بمبادرة القوات الامريكية والتحالف الدولي باعادة انتشار قوات البيشمركة في جميع المناطق المتنازع عليها تحت غرفة عمليات مشتركة بين بغداد واربيل لمحاربة تنظيم داعش والخلايا النائمة في جميع المناطق”.

واضاف ان “على العبادي ان يترك الخلافات مع أربيل وفتح صفحة جديدة لمحاربة تنظيم داعش”، مبينا ان “أكثر الدواعش اليوم ممن شاركوا بسبي النساء الآيزيديات وشاركوا في ساحات الاعتصام وتسببوا بدمار المحافظات، يعملون مع القوات الأمنية وتم ترشيحهم على القوائم الانتخابية”.

وتابع الحويت ان “القوات الأمنية والجيش غير قادرة على حفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها”، مشدداً على “أهمية اعادة انتشار قوات البيشمركة وتشكيل غرفة عمليات مشتركة”.

وزاد انه “عندما كانت قوات البيشمركة مسيطرة على هذا المناطق كانت لديها معلومات دقيقة عن أي عملية تحصل داخل أي منطقة تحت حماية قوات البيشمركة، وكان لها دور كبير بعمليات تحرير الموصل”.

واشار الى ان “أغلب المشجعين على محاربة كوردستان الى جانب العبادي هم من السياسيين والنواب العرب السنة، واليوم تخلوا عن العبادي”.

يذكر ان أمين عام وزارة البيشمركة، الفريق جبار ياور، أعلن أن جولتين من المفاوضات دارتا منذ يوم الأربعاء الماضي، بين الوزارة المحلية في حكومة إقليم كوردستان، وقادة من الجيشين الأميركي والبريطاني، لإحياء “مشروع العمليات المشتركة”.

وكانت العمليات المشتركة قائمة بين البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي منذ عام 2011 حتى عام 2014، قبل ظهور تنظيم داعش.

وكانت مهام العمليات المشتركة تتمثل في “حفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى”.

وتشكل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كلم مربع.

وبين هذه المناطق شريط يبلغ طوله ألف كلم يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الإيرانية، ويقع هذا الشريط جنوب محافظات الإقليم الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتشمل المناطق المتنازع عليها حيث يعيش قرابة 1.2 مليون كوردي أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى ومحافظة كركوك التي تعد أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.