القبض على مديرة تقاعد الديوانية بتهمة هدر المال العام

أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، إصدار محكمة تحقيق الديوانيَّة أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مديري دائرة تقاعد المحافظة الحاليَّة والسابقة وسبعةٍ من مُوظَّفي الدائرة، مُبيِّنةً أنَّ أمر القبض جاء بناءً على اكتشاف فريق ضبطٍ تابعٍ للهيأة حالات تزويرٍ في 50 معاملةً تقاعديَّةً في الدائرة.

دائرة التحقيقات في الهيأة أكَّدت في بيان قيام ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة بمساعدة جهات إنفاذ القانون من تنفيذ أمر القبض والتحرِّي بحقِّ مديرتي دائرة التقاعد الحاليَّة والسابقة وأربعة من المُوظَّفين، وتمَّ عرضهم على قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق.

وكان فريق الضبط القضائيّ التابع للجنة مكافحة الرشوة في مكتب تحقيق الهيأة بالمحافظة قد ضبط في دائرة تقاعد المحافظة حالات تزويرٍ في 50 إضبارةً تقاعديَّةً تسبَّبت بهدرٍ في المال العامِّ بما يزيد على مليار دينارٍ ونصف المليار، فيما ادَّعت الدائرة فقدان معاملاتٍ أخرى، ولدى عرض الموضوع على قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّر إصدار أمر قبضٍ بحقِّ مديرتي دائرة تقاعد المحافظة الحالية والسابقة وعددٍ من الموظفين.