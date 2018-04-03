المفوضية تهدد بـ”اجراءات” ضد مرشحين “متلاعبين” بالناخبين

حذر رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران، اليوم الاثنين، “المتصيدين بالماء العكر” من التلاعب بأرادة الناخبين واستخدام الطرق الملتوية وغير القانونية في التعامل مع بطاقات الناخب الالكترونية.

وقال البدران في بيان أن “المفوضية عازمة على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه التلاعب بأرادة الناخب والعمل بطرق غير شرعية من خلال محاولة بيع وشراء بطاقات الناخب”.

ولفت الى ان “المفوضية ستتخذ الاجراءات القانونية الكفيلة بوقف هذه الحالات الشاذة بالتعاون مع القضاء وهيئة النزاهة والجهات الأخرى ذات الاختصاص”، داعياً “المرشحين والاحزاب السياسية الى التعاون ونبذ تلك الظواهر التي تسيء الى العملية الانتخابية”.

وأكد ان “المفوضية ستتعامل مع التقارير التي تردها عن الاشخاص والجهات بحزم واحالة من يستخدم تلك الطرق الى القضاء لينال جزاءه العادل”.