الهجرة تنفي “أكاذيب” بعض السياسيين بشأن النازحين

نفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، ما صرح به بعض السياسيين بشأن المنح المالية الخاصة بالعوائل العائدة (منحة المليون ونصف المليون دينار).

وقالت الوزارة في بيان ان “هذه التصريحات تأتي في مجال الدعاية الانتخابية التي يحاول بعض السياسيين من خلالها ايهام الجماهير واللعب بعواطفهم عن طريق محاولة الغاء دور الوزارة في اداء مهامها تجاه فئات عنايتها من النازحين والعائدين”.

وتابعت الوزارة انه “في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة بأن المنح لم ولن تسلم الى المحافظات وانها ماضية في اداء واجبها ومهامها وفق قانون الموازنة للعام الجاري”.

ونوهت الوزارة الى ان “قاعدة البيانات والمسح الميداني لتسجيل العوائل العائدة جارية على قدم وساق في كل المحافظات”.