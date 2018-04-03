( الى المسؤولين .نحتاج إكساء ازقة الشعلة )

كانت منطقة الشعلة في زمن صدام .مبلطه بالأسفلت كافة أزقتها،وفي زمن حكومة المالكي تم حفر أزقتها على أساس تفرش الازقة بالمقرنص في ايام الميزانية الانفجارية .لكنها اهملت . والى ألان الازقة متربه لاتبلط ولا تفرش بالمقرنص مهملة والمحاسبة مفقودة لان الحكومات تحكمها احزاب محاصصة اللعن ابو المحاصصة .والا .لماذا من مجموع /37/قطاع في منطقة الشعلة .تم تبليط ازقة .7.قطاعات بالمقرنص والقسم القليل منها تم فرشة بالاسفلت.وهذه في الواجهة الأمامية للمدينة

والبقية ( 30 ) قطاع من القطاعات الكبيرة بالواجهة الخلفية للمدينة أزقتها مملوء حشرات مؤلمة وحفر وبرك ماء ومطبات واتربه وقاذورات .

الشئ العجيب المسؤولين الذين تعاقبوا على مسؤولية امانة بغداد هم من اهالي الشعلة عاشوا بها وأكلوا زادها وشربوا مائها ودرسو في مدارسها لكنهم أهملوها وتركوها ورحلوا الى مناطق اخرى في بغداد ،،

اضافة الى سوق الساحة لايزال من التنك والحصران والقصب والقاذورات والأتربة بالصيف والوحل بالشتاء ..

ارحمونا ايها المسؤولين .نحتاج السيد ( علي دواي ) محافظ ميسان ان يستلم اما محافظة بغداد او امانة بغداد .لانه مبدع وانجازاته مماثلة للعيان .ويقضي على الفساد والفاسدين ويحسن المناطق المهملة في بغداد.ومنها مدينة الشعلة .ذكر ان نفعت الذكرى .

ناشط في منظمة حقوق الانسان الكاتب علي محمد الجيزاني

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