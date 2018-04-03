ذي قار تدعو إلى إطلاق عوائد البترو دولار

ذي قار- بغداد/ حسين العامل- المدى

أكدت إدارة شركة نفط ذي قار عزمها جعل محافظة ذي قار من بين المحافظات الأولى المنتجة للنفط، وأن تكون شركة نفطها ضمن أهم الشركات العالمية النفطية الرصينة في المستقبل، فيما شددت إدارة الحكومة المحلية على اطلاق عوائد البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط لغرض توظيفها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال مدير عام شركة نفط ذي قار علي وارد، خلال احتفالية شركة نفط ذي قار بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها التي حضرتها (المدى) إن “شركة نفط ذي قار تجدّد عزمها على أن تكون ضمن أهم شركات النفط العالمية الرصينة مستقبلاً، لما تمتلكه من كم هائل من الثروات النفطية في حقولها وطاقات تشغيلية مبدعة من مهندسين وفنيين”، مشدداً ” نعمل بكل تحدٍ وإصرار لتكون محافظة ذي قار ضمن طليعة المحافظات المنتجة للخام العراقي”.

وأضاف وارد، أن “الهدف الأول لإدارة الشركة هو تطوير الانتاج لدعم الاقتصاد العراقي وتقديم المنافع الاجتماعية لأبناء محافظة ذي قار تقديراً لتأريخ هذه المدينة وبطولاتها وتضحيات أبنائها من أجل العراق العظيم”.

من جانبه دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري، وزارة النفط والحكومة المركزية، الى دعم شركة نفط ذي قار وإطلاق تخصيصات البترو دولار لتنفيذ مشاريع خدمية بالمحافظة.

وأوضح الناصري في كلمته بالاحتفالية، أن “تأسيس شركة نفط ذي قار، جاء بعد جهود مضنية من قبل الحكومتين المحلية والمركزية”، منوهاً الى أن “استحصال الموافقات على تأسيس الشركة جاء بناءً على مطالبات متعددة ومتواصلة من ادارة المحافظة لوزارة النفط ومجلس الوزراء”.

وأكد الناصري على اهمية دعم ملاكات الشركة وكوادرها من قبل وزارة النفط، عبر زجهم في دورات تدريبية لتطوير قابلياتهم لمنافسة الشركات النفطية الأخرى”.

وأشار محافظ ذي قار الى أن “محافظة ذي قار تمتلك احتياطياً نفطياً كبيراً يقدّر بأكثر من 20 مليار برميل، وهو ما يستدعي تطوير الصناعة النفطية والاستخراجية “.

وجدّد الناصري دعوته الى الحكومة المركزية لإطلاق مستحقات المحافظة من عوائد البترو دولار، وذلك لتنفيذ مشاريع خدمية في المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها “، لافتاً الى أن، الحقول النفطية استملكت أراضي بعض المواطنين التي كانت مصدر رزقهم.

من جانب آخر، أعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي، الاثنين، توقيع عقد مع شركة “بيكر هيوز” لاستثمار الغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية بطاقة 200 مقمق باليوم، مبيناً أنه، إنجاز مهم يضعنا على أعتاب مرحلة جديدة من الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية .

وذكر بيان لوزرارة النفط تلقت (المدى) نسخة منه، أن وزير النفط خلال حفل التوقيع مع شركة بيكر هيوز / جنرال الكترك العالمية لاستثمار الغاز المصاحب لحقلي الناصرية والغراف بطاقة 200 مقمق باليوم، أكد أن “هذا العقد يمثل اضافة مهمة لقطاع الغاز في محافظة ذي قار بشكل خاص وللعراق بشكل عام ، حيث ستقوم شركة (بيكر هيوز) احدى الاذرع المهمة لشركة ( GE ) العالمية بالعمل على الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب لحقلي الغراف والناصرية، وستصل معدلات الاستثمار من الحقلين أكثر من (200) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز باليوم، من خلال التطوير باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات والتكنلوجيا السريعة والمتقدمة في العالم “.

وأشار الى أن، المشروع سيوفر كذلك أكثر من ( 1000 ) طن يومياً، من الغاز السائل واكثر من ( 900 ) متر مكعب من المكثفات، فضلاً عن توفير أكثر من ( 500 ) فرصة عمل، وكذلك وجهّنا ضرورة بناء مجمعات سكنية وترفيهية وتوفير الخدمات لأبناء محافظة ذي قار .

وتابع أن “هذا العقد سوف لن يكون الأخير، فهناك مشاريع كثيرة في الطريق، نهدف من خلالها الى تطوير الصناعة النفطية والاستثمار الأمثل للثروة الوطنية وزيادة الإيرادات المتأتية من ذلك دعماً للاقتصاد الوطني “.

من جانبه قال ممثل شركة “بيكر هيوز” في العراق رامي قاسم، إن “المشروع يعتبر الأول من نوعه الذي سيتم بناؤه على أساس الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل (EPCF) لوزارة النفط، و سيدعم تطوير مجمع الغاز الطبيعي المتكامل في الناصرية والذي سيتم توسيعه بعد ذلك ليصبح منشأة كاملة للغاز الطبيعي السائل (NGL) الكفيل باستثمار 200 مليون قدم مكعب قياسي يومياًّ، من الغاز الجاف والغاز المسال والمكثفات .”

وبيّن أنه سيدعم هذا المشروع محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز الجاف لتوليد الطاقة بفعاليّة عالية، كما سيسهم المشروع في تقليص كمية الغاز المصاحب المهدور في حقلي الناصرية والغراف وسيشغل الأيدي العاملة في المنطقة.

وكان وزير النفط جبار علي اللعيبي، أعلن يوم الخميس (30 آذار 2017) افتتاح شركة نفط ذي قار رسمياً، وفيما كشف عن مساعٍ لإحالة مشروع مصفي الناصرية العملاق على ائتلاف من الشركات النفطية العالمية خلال النصف الثاني من العام الحالي، أعربت الحكومة المحلية في ذي قار، عن املها بأن يسهم افتتاح شركة النفط بتطوير الصناعة النفطية وانعاش اقتصاد المحافظة.