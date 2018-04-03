Posted on by

ذي قار تطالب الحكومة العراقية بإطلاق مستحقات البترودولار

دعا رئيس مجلس محافظة ذي قار ، حميد الغزي ، اليوم الثلاثاء ، الحكومة العراقية لإطلاق مستحقات البترودولار لتنفيذ المشاريع الخدمية .

وتحدث الغزي ، أنه “منذ أكثر من سنتين لم تصرف مستحقات البترودولار لمحافظة ذي قار” مضيفا أن ” نسبة البترودولار خفضت للمحافظات المنتجة من 5 دولارات للبرميل إلى دولار واحد وحتى الدولار الواحد لم يصرف بعد” .

وأشار الغزي إلى أهمية صرف المستحقات للتقليل من آثار الأزمة الاقتصادية على واقع المشاريع المقدمة لخدمة المواطنين. وقال في السياق نفسه “نطالب عبر منبركم وزارة المالية والحكومة المركزية بصرف مستحقاتنا ومستحقات المحافظات الأخرى حتى نتمكن من اجراء مشاريع خدمية بالغة الأهمية “.

وتمتلك ذي قار ديون مستحقة على الحكومة من تخصيصات مشروع البترو دولار، وأن قيمة تلك المبالغ تجاوزت 696 مليون دولار .

وتمتلك البصرة 59% من احتياطي النفط العراقي، وتحتوي لوحدها على 15 حقلاً نفطياً، من أصل 77 حقلاً معروفاً، 10 منها منتجة فقط، وخمسة أخرى تنتظر التطوير للبدء بإنتاج السائل النفطي، كما وتنتج لوحدها ما يقارب 2 مليون برميل يومياً.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close