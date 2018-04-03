ذي قار تطالب الحكومة العراقية بإطلاق مستحقات البترودولار

دعا رئيس مجلس محافظة ذي قار ، حميد الغزي ، اليوم الثلاثاء ، الحكومة العراقية لإطلاق مستحقات البترودولار لتنفيذ المشاريع الخدمية .

وتحدث الغزي ، أنه “منذ أكثر من سنتين لم تصرف مستحقات البترودولار لمحافظة ذي قار” مضيفا أن ” نسبة البترودولار خفضت للمحافظات المنتجة من 5 دولارات للبرميل إلى دولار واحد وحتى الدولار الواحد لم يصرف بعد” .

وأشار الغزي إلى أهمية صرف المستحقات للتقليل من آثار الأزمة الاقتصادية على واقع المشاريع المقدمة لخدمة المواطنين. وقال في السياق نفسه “نطالب عبر منبركم وزارة المالية والحكومة المركزية بصرف مستحقاتنا ومستحقات المحافظات الأخرى حتى نتمكن من اجراء مشاريع خدمية بالغة الأهمية “.

وتمتلك ذي قار ديون مستحقة على الحكومة من تخصيصات مشروع البترو دولار، وأن قيمة تلك المبالغ تجاوزت 696 مليون دولار .

وتمتلك البصرة 59% من احتياطي النفط العراقي، وتحتوي لوحدها على 15 حقلاً نفطياً، من أصل 77 حقلاً معروفاً، 10 منها منتجة فقط، وخمسة أخرى تنتظر التطوير للبدء بإنتاج السائل النفطي، كما وتنتج لوحدها ما يقارب 2 مليون برميل يومياً.