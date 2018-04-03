عالية نصيف تطالب رئيس الوزراء بالخروج عن صمت تجاه عدم توزيع مفردات التموينية سوى لثمانية أشهر فقط طيلة السنة

طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس الوزراء والمفتش العام في وزارة التجارة والمسؤولين المعنيين بالخروج عن صمتهم تجاه عدم توزيع مفردات البطاقة التموينية سوى لثمانية أشهر فقط طيلة السنة .

وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم :” لطالما حذرنا من استمرار سيطرة مافيات الفساد على وزارة التجارة التي تعبث بقوت المواطنين وتتلاعب بمقدراتهم الى درجة توزيع رز متعفن وطحين ملوث بمواد علفية، واليوم من حق المواطن أن يتساءل عن مصير مفردات البطاقة التموينية التي لم توزع الوزارة منها سوى ثماني حصص في السنة، في حين كان في السابق يتم توزيع 13 حصة بضمنها حصة إضافية لشهر رمضان “.

وتساءلت نصيف :” هل التفت رئيس الوزراء الى مفردات البطاقة التموينية وهل سأل نفسه أو سأل وزيره يوماً أين تذهب تخصيصاتها المثبتة في الموازنة المالية والى جيوب من تدخل الأموال الطائلة؟ ولماذا تستمر المحاباة السياسية على حساب قوت المواطن العراقي؟ ومتى يتفضل المفتش العام الصامت ويسأل المواطن البسيط كم يستلم من مادة الطحين خلال السنة؟ “.

وبينت :” ان الفاسدين الجشعين الذين وزعوا أغذية تالفة للشعب العراقي لايحترمون الشعب أساساً وبالتالي هؤلاء أعداء الشعب، فمجرد توزيع طحين ملوث بمواد علفية هو إهانة وإساءة كبرى للشعب ويجب محاكمة كافة المشتركين في هذه الجريمة بتهمة الخيانة “.