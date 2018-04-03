علم ودستور ومجلس أمة!!

كل عن ألنهج ألصحيح محرف{ألرصافي}.كتوطئة للمقالة ؛أنقل أليكم ماجاء في كتاب {ألكنايات ألبغدادية}؛أن مجموعة من ألسياسين ألعراقيين لكتابة دستور ؛ في ظل ألأحتلال ألبريطاني؛ وضعوا جملة من ألمقترحات ومنها ؛أن يكون هناك بند ملزم ؛بأن ملك ألعراق ؛لايجوز له أن يكون ملكا لدولة أخرى؟؟رد عليهم أحد ألحضور ؛بتعليق لاذع ؛مستهزئا بالفكرة ؛قائلا ؛أن بنت طلبت من أمها أن تشتري لها قضيبا؟؟فقالت لها ماذا تفعلين به؟؛فقالت ألبنت {أنيك فيه صبيان ألمحلة}؛فردت عليها أمها لامانع من ذلك ؛{ولكن أتمنى أن تحافظين على مابين فخذيك؟؟}؛وشر ألبلية مايضحك.جرت أنتخابات في بعض ألدول ألعربية ؛بعد مايسمى بالأستقلال من ألأستعمار ؛فجميع ألأنتخابات ألتي جرت في حينها مزورة لاتعبر عن طموحات ألجماهير ؛ومعظم بنودها تمت كتابته في أروقة ألسفارات ألأجنبية أو تحت أشراف أجهزة ألأمن وألمخابرات القمعية!!وأليكم ألأدلة. 1- العراق!! ألبرلمان ألعراقي في ألعهد ألملكي ؛كان يصوت بالأغلبية لأزلام ألنظام ألملكي ؛وتستخدم كلمة {نعم} في انتخاب رئيس ألوزراء ألذي ترشحه ألسفارة ألبريطانية؟؟.في ألعهد ألجمهوري ؛لم يتغير ألوضع ؛بل أصبح أسوء حالا؛فقد أنتخب ألقائد ألضرورة بنسبة 99.99 %؛في جميع ألأنتخابات ألتي جرت؟؟.2- مصر!! منذ عهد عبد ألناصر ألى ألسيسي ؛لم تتغير نسب ألأقتراع وبقيت على حالها 98%؟؟.3-سوريا ؛لاتختلف نسبة ألأنتخاب فيها عن مثيلاتها في بقية ألدول ألعربية ألقومجية ؛أضيف أليها تقليعة جديدة ؛توريث ألحكم ألعائلي ؛أي أنتقال ألسلطة من ألأب ألى أولاده وأحفاده ؛تماما كما كان يجري في ظل خلفائنا ألعظام؛{ ألدولة؛ ألأموية وألعباسية وألعثمانية …ألخ}.ألدول ألعشائرية ؛أستمرت على نهج أجدادنا ؛في توريث ألحكم ؛بعض ألمستوطنات ألخليجية ؛شكلت برلمانات صورية ؛للتصويت على ألقرارات ؛ألتي تصدرها ألعشائر ألديناصورية؛بعد أخذ ألأذن وألموافقة من أسيادهم في واشنطن ولندن وتل أبيب؟؟.4-بعد أحتلال ألجيش ألأمريكي للعراق ؛نفذوا نفس ألخطوات ألتي قامت بها قوات ألأحتلال ألأجنبي {بريطانيا ؛فرنسا …ألخ}.جاؤا بحثالات من كل حدب وصوب؛ونصبوهم في سدة ألحكم ؛وأجروا أنتخابات صورية ؛ضحكوا بها على عقول ألشعب ألمظلوم ؛ألذي عانا عبر تأريخه من ظلم وعسف وأرهاب ؛وصل ألى دفة ألحكام مجموعة من ألجهلة وألسراق ؛وألنفعين ؛سرقوا ألبلاد وألعباد؟؟.فالوجوه ألتي عرفناها ؛لم تتغير ؛شعاراتها أما طائفية أو عشائرية أو قومية ؛وتتلون حسب ألزمان وألمكان وألهدف واحد ؛أسرق؛أسرق حتى ألثمالة ؛ولكسب ألبسطاء من ألناس ؛أستخدموا ألأموال ألتي سرقوها في ألتبرع للمسيرات ألمليونية ألعبثية في ألبكاء وألعويل على مدار ألسنة؟؟أو أستخدام ألشعارات ألطائفية أو ألعرقية ؛في ألبقاء في ألسلطة ؛كما حصل في ألمنطقة ألكردية ؛فقد أستغل مسعود ألبرزاني ألعواطف ألقومية وشعارات ألأستقلال ؛بتسليط أولاده وعشيرته على مفاصل ألدولة ؛ونهبوا ألبلاد وألعباد ؛كما فعل أقرانهم من أهل ألعمائم وأتباعهم في جنوب ووسط ألعراق ؛في كسب عواطف ألناس ؛بتشجيع ألخرافات وألشعوذة ؛وألبكاء وألعويل طوال ألعام ؛بينما تصل نسب ألفقر وألحرمان في هذه ألمناطق ألى أكثر من 90% من سكانها؟؟ .فألأنتخابات مضيعة للمال وألوقت ؛فنفس ألوجوه ألتي سأمنا من مشاهدتها على شاشات ألفضائيات ؛ووعودهم ألكاذبة؛ستكرر ؛ولن يتغير شيئ ؛وربما أسوء من توقعاتنا.فخذو مثلا للدجل وألضحك على ذقون ألشعوب ؛ فمايجري في أمريكا ؛بعد أنتخاب ترامب ؛ألذي كان يدير مواخير للدعارة ؛لايختلف عما يجري في عالمنا ألعربي وألأسلامي ؟؟أنظروا ألى ألملايين ألتي قدمها عبقري ألعصر محمد بن سلمان ؛ألذي قدم لترامب صكا بمبلغ 285ترليون دولار؛مقابل تعينه ملكا على ألسعودية ؟؟وأقامة علاقات دبلوماسية وعسكرية مع ألكيان ألصهيوني ؛فهؤلاء ألحثالة يستخدمون ألدين كمطية للوصول ألى ألسلطة عن طريق وعاظ سلاطينهم {بضرورة أطاعة ولي ألأمر ؛وان سرقك وأخذ مالك وقطع رأسك ؟؟}؛فماذا تتو قعون من نتائج ألأنتخابات ألمقبلة في ألعراق ؛سيقوم ألحكام ألجدد في بغداد ؛كما فعل ألقائد ألضرورة {بتدمير ألعراق لجهله وتخلفه ؛وسيقومون بنفس ماقام به قصي صدام ؛بالذهاب ألى ألبنك ألمركزي ؛وسرقة حوالي مليار دولار وسبائك ذهبية وألهروب بها؟؟}.فمادام ألولاء للمذهب وألعشيرة في بلاد ألرافدين سائدا؟؛فأقرؤا على ألأسلام ألسلام ؟؟أللهم أني بلغت.د.عبد ألحميد ذرب