فلاحو إقليم كوردستان يرفعون دعوى قضائية ضد وزير التجارة العراقي بالوكالة

رفع فلاحو إقليم كوردستان دعوى قضائية ضد وزير التجارة العراقي وكالةً، أمام المحكمة الإدارية في بغداد، بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية منذ أربع سنوات.

وقال المحامي المتطوع، بشدار حسن “لقد رفعنا دعوى ضد وزير التجارة، ونأمل بأن ننجح في استرداد حقوق الفلاحين، لكن تم تحديد الأول من شهر تموز المقبل موعداً لبدء المحاكمة بسبب ضغط العمل في المحكمة”.

وكان وفد من فلاحي الإقليم قد اجتمع مع وزير التجارة وكالة، سلمان الجميلي، الشهر الماضي، وحدد مهلة 15 يوماً لدفع المستحقات، واللجوء إلى القضاء في حال عدم تلبية مطالب الفلاحين.

وقال رئيس جمعية فلاحي إقليم كوردستان، فارس حسين عبدالله: “لم نأت إلى بغداد لنتوسل أحداً، نحن سنحصل على حقوقنا والتعويضات المستحقة بالقانون”.

وكان الجميلي، قد أعلن “دعم الحكومة الاتحادية لفلاحي إقليم كوردستان من خلال السعي لصرف المستحقات المتأخرة للسنوات 2014-2017 على وفق الآليات الممكنة”.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو