قره تبه: ميليشيات الحشد الشعبي تصعّد انتهاكاتها بحق المواطنين خطفت إثنين من الرعاة وقتلت الكوردي …

صعّدت ميليشيات الحشد الشعبي من انتهاكاتها واعتداءاتها بحق أهالي ناحية قره تبة ومحيطها (تتبع لقضاء خانقين بمحافظة ديالى)، بحجة ملاحقة مسلحي داعش.

وقال كمال إبراهيم، مسؤول ناحية قره تبه في الحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ (باسنيوز): «ميلشيات الحشد الشعبي، وبحجة ملاحقة مسلحي داعش في قرى ساريگول وحفر وقرى أخرى، تقوم بالاعتداء على الأهالي وتطلق النار على منازل المواطنين»، مشيراً إلى أنهم «طلبوا من الأهالي إخلاء قراهم، وإلاّ سيتعرضون للقتل».

ولفت القيادي الكوردي، إلى أن «ميليشيات الحشد الشعبي ومع اقتراب موعد الانتخابات تسعى لإخلاء المنطقة من الكورد والسنة، حتى يتمكنوا من التصرف فيها كما يشاؤون».

وكشف إبراهيم، أن هذه الميليشيات أقدمت على اختطاف إثنين من الرعاة، أحدهما من المكون العربي والآخر كوردي، من قرية ساريگول التابعة لناحية سليمان بگ في خورماتو، وبعد عدة ساعات أطلقت سراح العربي فيما تم العثور على الكوردي المدعو (جوامير عبد الحميد) مقتولاً قرب خورماتو.