مخاوف ايرانية (من مزاحمة السعودية لها بالعراق).. (وشعورها بقبول شيعي عربي كبير للسعودية)

بسم الله الرحمن الرحيم

الرعب الذي يصيب الايرانيين من السعودية بالعراق، هو لنجاح الرياض من الدخول عبر البوابة الشيعية نفسها التي تعتقد ايران هي (منطقة نفوذ مغلقة لها).. وتجد اليوم ان السعودية تزاحمها فيها.. لبروز قبول شيعي عربي كبير للسعودية.. (رغم الاعلام الايراني المعادي للسعودية بدعاوي فارغة من قاعدة وداعش.. الخ).. التي كشف كثير من الشيعة زيف الموالين لايران الذين خدعوا الراي العام بربط تلك المنظمات الارهابية بالسعودية.. كل ذلك (يغيض ايران حتى الموت).. وليس هذا فحسب .. فايران.. لم تدرك بان للسعودية وجود ديمغرافي بالعراق من عشائر وقبائل احسائية ونجدية وعوائل مؤثرة بالجنوب..

فايران التي ارادات (اختراق المنطقة عبر الشيعة العرب.. لعقود فدمرت مدنهم ودولهم واسست مليشيات تجهر بخيانة اوطانهم باعلان ولاءها لايران ومرشدها…. نجد السعودية ترد بمساعيها لدخول ليس فقط العراق بل حتى ايران مستقبلا.. عبر شيعة العراق المجاورين لايران عبر الاستثمار والمشاريع والعلاقات السياسية والثقافية).. ضمن سياسية سعودية (ندخل العراق من بوابة بغداد وليس طهران، وللشيعة من بوابة النجف وليس قم).. وهذا ما اغضب ايران (لرفض السعودية اعادة فتح علاقاتها وسفاتها بطهران بعد حرقها من اعوان ايران قبل سنوات).. فحركت (ذبابها) من مرتزقة تنظيمات مسلحة تظاهرات بمظاهرات هزيلة ببغداد ضد زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

فدفاع العبادي عن العلاقات مع السعودية.. ورفضه لوصف السعودية بالوهابية ومحاولة ابعاد السعودية عن العراق.. ورفض العبادي ايضا (بوصف السنة بالوهابية كما يرفض وصف الشعية بالرافضة).. وتأكيده على حاجة العراق للاموال السعودية والخليجية من اجل الاستثمار.. وخاصة ان اعمار العراق وبناءه يحتاج الى (1000) مليار دولار.. والعراق يحتاج للامول..

وترحيب العبادي بالعلاقات السعودية .. بالاستثمار بالنهوض الاقتصادي العراقي بالصحراء الغربية والغاز والصناعة والزراعة.. والمشاريع العملاقة بالجنوب.. وخاصة ان السعودية تحتاج لمنتجات زراعية .. بالمقابل العراق يحتاج اموال خليجية لاستثمار الاراضي الزراعية بالعراق.. مما يوفر فرص عمل ضخمة بالعراق.. ويمكن متابعة تصريح العبادي عبر هذا الرابط:

واذا ما ربطنا بين معطيات تؤكد من خلالها ان الجماهير الشيعية العربية مع التقارب مع السعودية ومع استقبال الامير السعودي بن سلمان.. رغم ما يثيره الذباب الايراني بالاجواء.. :

اولا: حشود جماهيرية شيعية.. ضخمة وغفيرة التي هتفت (ايران برة برة.. بغداد تبقه حرة).. وعلى الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=V1MA8Ot7d_E﻿

ثانيا: (عشرات الاف من شيعة العراق بالبصرة يستقبلون منتخب المملكة العربية السعودية)

ثالثا: مظاهرة حاشدة بساحة الاحتلافات ترفع شعارات ايران بره بره

رابعا: استقبال وفد المنتخب السعودي (دارك يا الاخضر)… قبل دخوله للملعب بالبصرة

خامسا: استقبال السعودية لرئيس الوزراء حيدر العبادي.. واستقبالها لمقتدى الصدر وعمار الحكيم.. ووزير الداخلية قاسم الاعرجي.. الخ من المسؤولين والشخصيات المحسوبة شيعيا.. في الرياض..

كل ذلك من باب القيم الاخلاقية توجب ان نستقبل من استقبلنا..

وما سبق يكشف حقيقة بان تجمع بضع عشرات من المرتزقة المجندين لاحدى التنظيمات الموالية لايران الذين دستهم ايران بالعراق (الكتائب وتجمعهم بشارع فلسطين ورفهم لافات ضد السعودية.. والمضحك ان عدد اللافتات اكثر من عدد الحضور).. يؤكد سقوطهم بالقاضية وعدم تمثيلهم للشارع الشيعي العربي..

وما تؤكده التقارير بان هذه التنظيمات عبارة عن (حرس ثوري ايراني.. ككتائب حزب الله.. ومن الايرانيين.. الذين يتحركون بين معسكرات بالعراق وبين ايران.. بالمقابل تطرح واجهات من مرتزقة عراقيين بالاعلام لابعاد الانظار).. وخاصة (اعتراف قيس الخزعلي بان 70 من تنظيم العصائب المسلح هم من فتوى الكفائي التابعين للسيد السستاني).. مما يؤكد عدم قدرتهم على تحريك الشارع الشيعي العربي بالعراق باي مظاهرة جماهيرية.. وكذلك يؤكدها تصريح (حازم الشعلان وزير الدفاع السابق) بان ايران دست 100 الف ايراني باسماء (عراقيين متوفين) بعد عام 2003.. وارسلتهم للاراضي العراقية كمرتزقة لها.. لاختراق النسيج الاجتماعي الشيعي بالعراق.. وبعد فضحه هذه الحقيقة تم التضيق عليه من قبل ايران وفراره للخارج.. (علما كثير من الفاسدين المرضي عليهم ايرانيا بالحكم وبالعملية السياسية ولا يفتح عليهم احد اي ملف فساد)..

هذا كل ماذا يشير؟؟ يشير لصدمة ايرانية ملخصها (بعد كل جهودنا واموالنا لتسخيرها للعداء بين العراق والسعودية.. نجد الشيعة انفسهم يتقاربون مع السعودية).. والرعب الايراني (بان مخطط طهران بجعل العراق مستعمرة مغلقة للايرانيين .. بدأت تنهار).. وان (شعوب منطقة العراق قريبا تكسر قضبان السجن الايراني على العراق).. وبنفس الوقت العراق وشيعته يدركون مخاطر اي علاقات ولكن يدركون بان الخطر الاكبر ان هيمنة قوة اقليمية خارجية على العراق دون اخرى.. فهذا الخطر المدمر الذي يفقد العراق وشيعته شخصيتهم ووجودهم..

ونبين بان عجز الايرانيين وذيولهم بالعراق عن الاجابة عن سؤال.. (اعطونا دليل بان السعودية دعمت او تدعم الارهاب بالعراق).. وما هي الادوات التي استخدمتها السعودية وتعلن الولاء للرياض.. في تنفيذ العمليات الارهابية؟؟ هذا السؤال لو طرحته على اي شيعي يتهم السعودية بالارهاب.. تجد (التلعثم بالاجابة).. ويبدأ يهرب شمال ويمين.. شرق وغرب.. غير عارف ما يقول غير كلام نثري فج.. (والمضحك انه يعتقد ان ذلك من المسلمات فكيف تطرحون هذا السؤال اصلا؟؟ فنقول له اذا هي من المسلمات قل لنا ما هي هذه المسلمات)؟؟

ولكن هنا سوف نطرح سؤال (ما هي الادلة بان السعودية لا تدعم الارهاب كنظام سياسي).. ؟

– عدم وجود تنظيمات مسلحة تجهر بالولاء للسعودية ونظام الحكم بالرياض.. بسوريا والعراق.. بل نجد تنظيمات تكفر ال سعود (كتنظيم داعش والقاعدة).. وتعتبر (معادية ومعارضة للنظام الحاكم داخل السعودية) ويتم حكم كل من ينشط فيهما بالاعدام..

– اشتراك الطيران السعودي بمئات الطلعات الجوبية ضد تنظيم داعش بسوريا ضمن التحالف الدولي الامريكي ضد داعش.. باعتراف قيادة التحالف الدولي.. ويتم (التكتم الاعلامي من شيعة ماما طهران عن هذه الحقائق)..

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– اعتراف حيدر العبادي قبل اشهر.. وبتاريخ 30 مارس 2017.. بان هناك (اعتقاد خاطئ بان السعودية تدعم الارهاب).. وهذا رد قاصم لمروجي العداء ضد السعودية..

– دعم السعودية للجهود الدولية بمحاربة الارهاب وداعش.. بتاسيسها التحالف الاسلامي الدولي ضد الارهاب.. ضم (34) دولة.. الذي مقره الرياض..

وجاء التحالف الاسلامي السعودي الدولي.. بعد (كشف ضحالة التحالف الروسي الايراني السوري الذي يضيف اعلاميا.. العراق ضمن التحالف الايراني).. (فسوريا واقعه لسنوات بيد الارهاب، ونظامها متهم من قبل العراق بزمن نوري المالكي بدعم بشار الاسد للايام الدامية بالعراق.. والعراق دولة ركيكة امنيا .. وهو نفسه مصدر حاضن للارهاب.. وايران متهمة بدعم الارهاب اصلا دوليا وحسب تقارير دولية، ومنها ادانة محكمة كندية لايران لتورط جماعات موالية لها بتفجيرات ارهابية اوقعت قتلى وجرحى مدنيين بالعالم وتم تغريم ايران مليار وسبعمائمة مليون دولار)..

ولا ننسى بان (التحالف الاسلامي الدولي برئاسة السعودية.. .جاء للوقوف ضد التغول والتمدد الايراني هذا التمدد الذي يتعمد بتسقيط دول المنطقة بتشكيل مليشيات وتنظيمات كالارضة كاستراتيجية ايرانية لاخضاعها للنفوذ الايراني).. وكذلك (جاء التحالف السعودي الاسلامي.. لفضح التحالف الروسي الايراني السوري.. الذين يتكلمون بشعارات العداء ضد اسرائيل.. في وقت هذا التحالف لم يستهدف اسرائيل باي صاروخ ايراني رغم ادعاء ايران امتلاكها 100 الف صاروخ وثلاث مصانع تحت الارض)..

وتزعم السعودية للتحالف نتيجة (تأكل مصر داخليا بفعل فوضوية الاخوان المسلمين وهيمنة الجيش على الحكم.. والصراعات الداخلية.. واطماع مصر بالمنطقة لعقود بدعمها الانقلابات العسكرية في بغداد وصنعاء وطرابلس ودمشق مما ادى لمجازر بتلك الدول ادت لتراجع مصر بالمنطقة بعد ان اصبحت ورقة محروقة)…. (والعراق تاكل بفعل الصراعات القومية والمذهبية والسياسية.. وهيمنة انظمة دكتاتورية عليه قبل عام 2003 . .وانظمة فاسدة بعد عام 2003.. ).. (اما سوريا فتاكلت داخليا بفعل الدكتاتورية المظلمة لال الاسد وانبطاحها لايران وروسيا.. وتدخلاتها بالشؤون الداخلية بالعراق بدعمها للارهاب باعتراف نوري المالكي .. وقبلها تدخلاتها بالشان اللبناني.. )..

– المكون السني العربي بالعراق (اخواني التوجه.. سلفي جهادي التحرك).. وكلاهما ضد السعودية (فالاخوان المسلمين محضورين داخل السعودية.. والاخوان يعادون نظام الحكم بالرياض).. (والحركة السلفية الجهادية تكفر ال سعود.. وتنفذ عمليات ارهابية داخل السعودية).. (والحركة السلفية الجهادية اخوانية النزعة اصلا.. وتتحرك لتاسيس بذرة الشيطان الاخوانية التي يروجها الاخوان منذ عقود (فكرة الخلافة السنية الكبرى)..

وهنا نسال ايضا (اذا كنتم تعتقدون ان السعودية كدولة تدعم الارهاب).. (فلماذا لا ترفعون الادلة التي لديكم ضدها بالمحاكم الدولية؟؟ بل في محاكمكم بدولكم انتم)؟؟

لماذا تطالبون بمحاكمة دولية لال سعود؟؟ ولا تقدمون طلبا للمحاكم في دولكم في بغداد ودمشق وطهران وموسكو مثلا.. اذا كانت لديكم ادلة لادانتها بتلك الدول؟؟ ام تخافون اصلا من ذلك؟؟ لان اي رفع دعوى على السعودية (سوف تكون ادعاءتكم.. من باب اولى ادانة لكم انتم).. :

– اذا كان هناك ارهابيين يحملون الجنسية السعودية.. فعليه اغلب الارهابيين بالعالم مع داعش هم عراقيين.. وليس سعوديين.. وزعماء داعش الاخطر هم عراقيين ويتزعم التنظيم عراقي (ابو بكر البغدادي، ابراهيم عايد السامرائي)؟؟ واغلب عناصر داعش والقاعدة هم عراقيين (23 الف معتقل بالعراق لنشاطه مع القاعدة فقط)..

– اذا يتهم الشعب السعودي بالارهاب؟؟ عجيب.. واكبر حواضن لداعش والقاعدة هم عراقيين من المثلث السني العربي العراقي.. وليس في السعودية..

– 11 الف ارهابي تونسي بالعراق وسوريا مع داعش من المذهب المالكي.. 300 الف من حركة طالبان هم احناف.. عشرات الاف المصريين والروس الشيشان وافغانستان وباكستان واليمن والمغرب و الجزائر وغيرها من دول العالم الاسلامي يقاتلون بالعراق وسوريا (فلماذا يختزل الارهاب بالسعودية دون غيرها)؟؟

– اذا تتهمون المذهب الوهابي بالتكفير (وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا).. ونقصد (بان محمد بن عبد الوهاب ليس مجتهد حتى يكفر).. وتكفير الشيعة (الرافضة) حسب الوصف السني لهم.. اساسها ابو حنيفية الذي وصف الشيعة (بان من شك بكفرهم فقد كفر).. وكذلك مالك وغيره.. (فلماذا يختزل التكفير بالوهابية)؟؟ علما هناك 5 ملايين شيعي بالسعودية لا يتم قتلهم وتفخيخهم .. ويعيشون افضل بمليار مرة من عيشة الشيعة بالعراق وايران بظل المعممين ..

(ثم اذا كانت فتاوى التكفير من السعودية كما تدعون هي وراء الارهاب).. فلماذا لا يتم استهداف الشيعة بايران وجمهورية اذربيجان كما يتم استهدافهم بالعراق (لماذا يحاول البعض تبرأة مسؤولي شيعة الكراسي بالعراق من مسؤوليتهم عن ما يجري من وضع امني مزري وفساد مالي واداري مهول).. فهل الارهاب مثلا (وراء الفساد المالي والاداري وسوء الخدمات)؟؟ واليس (الفساد السياسي الشيعي وراء تمويل الارهاب) باعتراف التقارير الدولية والمحلية..

– لماذا لا يتم محاكمة ومقاطعة الاردن التي شعبها يترحم على صدام والزرقاوي .. ومسؤولين وبرلمانيين اردنيين يزورون الارهابين الذين انتحروا بالعراق بفواتحهم.. ويتم مكافئة الاردن بالنفط.. ولم نجد اي مسؤول سعودي.. يزور ارهابي او انتحاري فجر نفسه بالعراق كما فعل المصريين والاردنيين والتوانسة الذين شعوبهم تتعاطف مع القاعدة وداعش بالعراق وسوريا وتزودهم بالرجال والدعم..

– اذا يدعي البعض بان (السعودية دعمت المؤسسات الدينية والجوامع بالعالم لمجابهة الشيوعية والتغول السوفيتي بالعالم الاسلامي لعقود).. فنسال (من لم يستخدم الدين لتحقيق ذلك).. (الم تصدر من المرجعية بالنجف من محسن الحكيم فتوى الشيوعية تكفير والحاد)؟؟ فمن (وراء الحكيم حتى يصدر ذلك اذا كان الغرب وراء دعم السعودية للمؤسسات الدينية).. (علما فتوى الحكيم السيئة الصيت مهدت لوصول البعثية والناصريين المدعومين من مصر وجمال عبد الناصر المقبور.. )..

(والم يتم مجابهة تنظيم دولة الخلافة الاسلامية داعش.. من قبل استغلال الفتوى ايضا بفتوى الكفائي للمرجعية بالنجف).. عام 2014.. اليس ما يسمى حركات (المقاومة والتحرير).. بالعالم الثالث كانت (ايضا استغلال للدين من امثال عمر المختار وعبد الكريم الخطابي والشيرازي.. الخ)؟؟ (واليس الخميني وصل للحكم مستغلا الدين والطائفة .. ويبرر تدخلات ايران بالشؤون الاقليمية باسم تصدر الثورة الايرانية لاخضاع دول المنطقة لحكم المرشد الايراني باعتراف المسؤولين الايرانيين الذين لا يخفون ذلك بكل صلافة).

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– من يريد تعويضات من العراق قبل فتح علاقات معها.. نقول (اعطونا ادلتكم بان السعودية كدولة دعمت الارهاب).. واليس الاولى (ان يدفع العراق تعويضات اليوم.. لبلجيكا وفرنسا واستراليا ولندن وسوريا وللسعودية نفسها) عن العمليات الارهابية التي قامت بها داعش التي يقودها عراقيين وزعيمها عراقي ابو بكر البغدادي؟؟ لان هؤلاء الارهابيين واغلبهم بداعش هم عراقيي الجنسية.. وان ملايين العراقيين هم حواضن داعش وخاصة بالمثلث الغربي بالعراق؟ ونسال هل دفع نظام بشار الاسد الداعم للارهاب باعترافكم واردوغان تركيا وقطر الاخوانية (تعوضيات للعراق) قبل ان تقيمون علاقات معهم ويزور مسؤوليهم العراق..

وكذلك من قال ان مصدر الارهاب (الفكر الوهابي والسعودية).. (فالسعودية قائمة منذ الثلاثينات من القرن الماضي ولم نسمع عمليات انتحارية وتفخيخ وداعش وقاعدة.. ).. وهناك ملايين الشيعة بالسعودية يعيشون بمدنهم وقراهم.. ولا يتم اباداتهم ولا اضطهادهم.. و(الفكر التكفيري اول من يكفر ال سعود.. واول هدف له اسقاط ال سعود لتاسيس دولة الخلافة الاسلامية بمكة).. (الفكر التكفيري اساسه بالازهر المصري الحنفي.. الذي يبيح اكل لحم الرافض الشيعة اذا جاع السني) ويدرس بكتب الثانوية العامة بالازهر..

ان الارهاب مصدره سقوط دول بخانة (الدول الفاشلة).. كالعراق وسوريا.. الارهاب مصدره (التكفير.. الذي يمتلئ به القران باياته بتكفير كل غير مسلم .. ).. وكذلك (كتب اهل السنة.. بتكفير الشيعة.. كالحنفية والمالكية والحنفية..).. و(انتهاء الصلاحية لخرائط الشرق الاوسط القديم سايكيس بيكو.. )..

(ونبين بان التحالف الاسلامي بقيادة السعودية.. ادرك اهمية ان يكون للخليجيين دورا لديهم من امكانية مالية وثروات وموقع معنوي كمكة والمدنية .. لمجابهة الارهاب الذي يسوق من قبل اعداء السعودية.. باختزاله بالوهابية وال سعود.. وادراك السعودية بان ايران لن تتوقف عن التدخل بشؤون المنطقة ومحاصرة السعودية من الشمال بمليشيات حشدوية موالية لطهران، وهدد السعودية، ومن الجنوب باليمن عبر الحوثيين.. ومن الشرق بالولائيين الذين يعلنون جهارا بانهم يريدون اسقاط ال سعود وانظمة الخليج واستبدالها بوكلاءه يحكمون بعواصم الخليج لصالح ايران يعلنون تلك الدول تحت حكم المرشد الايراني كولايات للجمهورية الايرانية.. لتتكامل الامبراطورية الايرانية حسب ما يصرح به المسؤوليين الايرانيين.. )..

ليتبين بحقيقة بان (الارهاب لن ينتهي) الا بانتهاء العامل الاساس باستعاره (الاستفزاز) الايراني لشعوب المنطقة.. فالمجتمع الدولي بدأ يدرك (بان العالم اكثر امنا بلا نظام الملالي بطهران)..

فالعالم ايضا ادرك بان (ايران تستهدف اقامة دولة بعنوان (ديني يستغل الطائفة) في العراق وسوريا واليمن والشرق الاوسط كله.. باعتراف روحاني بان اي قرار من بغداد للرباط لا يمر الا من طهران).. يتم تسليم مقاليدها لايران.. لذلك نجح التحالف السعودي بهزيمة اعوان ايران والسيطرة على (85%) من ارض اليمن .. ونجاح التحالف الدولي بزعامة امريكا الذي تشارك فيه السعودية.. بتقويض داعش.. ودعم المجتمع الدولي ببقاء قوات امريكية بغرب العراق وشرق سوريا لافشال مخطط ايران بجعل تلك الدول مجرد ممر بري لايران للمتوسط .. ضمن مخطط ايراني لابتلاع دول المنطقة.

ونشير بان (السعودية ادركت بان ايران اضعف من ما يتصور البعض).. (فطائرات امريكية الصنع من دولة اقليمية.. نوع اف 34 استطاعات اختراق الاجواء الايرانية بدون ان ترصدها الدفاعات الايرانية.. وكذلك نصف الشعب الايراني تحت خط الفقر كما اكدت مؤسسة الخميني للاغاثة.. وارتفاع نسبة الجريمة وتعاطي المخدرات والبطالة .. وتصاعد الحراك الشعبي الثوري ضد نظام الحكم بحشود تخرج بالشوارع .. ووصف رجال دين شيعة معتمدين للخامنئي حاكم ايران بالفرعون علنا كما فعل السيد حسين الشيرازي).. كل ذلك جعل السعودية تدرك اهمية التحالف الدولي الاسلامي الذي تتزعمه السعودية.

من كل ذلك نؤكد للعبادي (بان الارهاب لا يمكن اجتثاثه من العراق ما زال.. عوامل الاستفزاز الطائفي موجود ونقصد (ايران وسليمان ومليشياتهم).. وما زال هناك حواضن للارهاب السني العربي بالعراق.. (التي تحتضن وتجذب الارهاب من كل مكان).. ومهما دفع الشيعة العرب من رجالهم لهزيمة الارهاب فهي حرب خاسرة.. (لعدم امكانية اخراج حواضنهم التي هي بالملايين) وان داعش والقاعدة والمليشيات والبعث والدعوة.. الخ كلها عبارة عن (نتائج صراعات اقليمية لفشل خرائط الشرق الاوسط القديم سايكيس بيكو) ولا حل للازمة بالعراق والمنطقة الا بتشكيل ثلاث دول بمنطقة العراق لانهاء عوامل الاستفزاز.. ومبررات التخندق الطائفي والقومي.

وهنا نضع ردود على من يضع العراقيل للتقارب الشيعي العربي بالعراق مع السعودية من قبل معلقين مرحبين بزيارة ابن سلمان للعراق:

(السعودية والإمارات وحدهم اقتصادهم يعادل ١.٥ تريليون دولار (واحد و نصف تريليون يعادل الف و خمسمئة مليار) العراق اقتصاده لا يتعدى ٢٢٠ مليار دولار. هل يعتقد العراقيين ان دول الخليج مستفيدة من العراق ام العكس؟ عجيب امر العراقيين من عام ٢٠٠٣ الى اليوم مرت ١٥ سنة و ايران تدير العراق اقتصاديا و سياسيا و النتيجة دولة مليئة بموارد اضعاف ما تملكة دول الخليج لكنها دولة تقبع في الفقر و الفساد)..

(لو فيكم خير اطلعو مظاهرات على سوء الاوضاع بالعراق ولكن انفتاح العراق على العالم يفقر ايران .. لذلك اخرجوكم عبيد ايران للمظاهرات يعني ما همهم العراق لكن همهم ايران ولو افتقر العراقي وانقتل ويجي واحد يقول الدم العراقي مقدس عمي اي مقدس اي بطيخ﻿)؟؟

(لو خير العراقيين اتباع ولاية الفقية الايرانية.. بين تقدم العراق لكي تصبح مثل دول الخليج أو ان تصبح السعودية مثل العراق محطم.. لاختاروا ان تصبح السعودية مثل العراق.. فهم يكرهون السعودية أكثر من ما يحبون انفسهم.. و كل هذا ليس حب بان يكون العراق حاله من حال جيرانه بل لكي يرضى الولي الفقيه في طهران)..

(يقولون الدم العراقي مقدس ! العراقي استرخص دمه وجعله وقود لمشروع ايران تحت ذريعة مقدسات فها هو العراقي يموت في سوريا من اجل ماذا ! .. ارخص دم هو دم العراقي ، هان دمه عليه فهان عند الناس .. اي مقدس تتكلم عنه اخي العراقي يموت من اجل قبر لا يغني ولا يشبع يموت من اجل “شعارات مقدسة لقضية غير مقدسة).. اي مقدس هذا العراقي بات لعبة بيد الايراني واتباعه من المعممين الدجالة .. اهون ما يكون دم العراقي﻿)..

(الحوثيين اقلية باليمن.. سلحتهم ايران ليجتاحون اراضي اليمن بزحف عسكري.. والحوثيين اقلية لو دخلوا الانتخابات لما فازوا بشيء .. والحوثيين طغاة قتلوا حتى اقرب حلفاءهم علي عبد الله صالح الشيعي الزيدي.. بعد ان كشف بانهم مجرد عملاء لايران .. ورفض ذلك فاردوه قتيلا.. وهذا تعاملهم مع كل من يخالفهم.. علما هم شقوا الشيعة باليمن الى زيديين وحوثيين.. وكل ذلك من اجل مصالح ايران القومية العليا التي تستهدف وصول الامبراطورية الايرانية للمتوسط على جماجم شعوب المنطقة).

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واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم